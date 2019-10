Dopo Temptation Island Vip la single Zoe lancia frecciatine a Nathalie Caldonazzo (Foto)

Una soap nel reality, questo sta accadendo dopo la partecipazione a Temptation Island Vip di Nathalie Caldonazzo e il suo ex Andrea Ippoliti; protagonista in questa puntata però è la single Zoe Mallucci (foto). Dopo avere ascoltato lo sfogo di Nathalie ma anche letto quello della moglie di Andrea, non sono bastate le parole del protagonista maschile, arrivano le dichiarazioni della 21enne. Zoe ha svolto il suo compito di tentatrice e a Uomini e Donne Magazine ha commentato che se la coppia si è sfasciata a causa dell’attrazione tra lei e Andrea vuol dire che c’era già una crisi insanabile tra loro. Non si è fermata qui la Mallucci, infastidita anche da un commento che Nathalie Caldonazzo avrebbe lasciato sul suo profilo Instagram.

ZOE DOPO TEMPTATION ISLAND VIP CONTRO NATHALIE CALDONAZZO

“Se Andrea è arrivato al punto di lasciarsi così tanto andare significa che la loro coppia aveva dei problemi. In ogni caso, nonostante sappia di non suscitare la simpatia della sua ex compagna, mi è dispiaciuto vedere una donna stare male guardando il suo fidanzato sostituirla con una ragazza molto più giovane”. La Caldonazzo ha infatti ripetuto più volte che Zoe ha solo 5 anni più di sua figlia, ma come darle torto. Zoe avrebbe voluto davvero chiederle scusa ma dice che non le è stato possibile. Ci ha pensato però la showgirl a dirle qualcosina sui social: “Da una donna di cinquant’anni ti aspetti altro. Si è permessa di commentare il mio profilo Instagram, quando è stata la prima in passato a mettere il suo corpo in mostra in TV”.





Zoe si riferisce alle sue foto poco vestita sul suo profilo, non accetta critiche e spiega il perché di quei suoi scatti: “Quando si fanno tanti sacrifici per avere una bella macchina e si riesce ad acquistarla, non la si tiene in garage coperta ma la si sfoggia in giro. Ecco, io con il mio corpo faccio la stessa cosa”. Con Andrea Ippoliti sembra non ci sia al momento nessuna storia d’amore, sono in contatto ma non sarebbero una coppia.