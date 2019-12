Festa di Natale per Telethon con Antonella Clerici stasera su Rai 1: tutti gli ospiti

Anche quest’anno la Rai risponde #presente all’appello di Fondazione Telethon: una partnership giunta alla 30esima edizione e nata per dare voce ai bambini e alle famiglie che si trovano ad affrontare una malattia genetica rara e per portare nelle case degli italiani l’impegno della Fondazione nella ricerca scientifica. E questa sera ci sarà un appuntamento da non perdere con Antonella Clerici una festa di Natale con tantissimi ospiti e tanto spettacolo con il solo scopo di raccogliere fondi per Telethon.

STASERA LA FESTA DI NATALE PER TELETHON CON ANTONELLA CLERICI: TUTTI GLI OSPITI

L’evento clou della Maratona sarà appunto la “Festa di Natale” in onda questa sera 20.30 a mezzanotte su Rai1. Un grande evento di servizio pubblico solidale, ideato nel 2012, che racconta Telethon, la sua storia, i suoi protagonisti e i suoi testimonial in un clima di festa per tutta la famiglia. La serata sarà condotta anche quest’anno da AntonellaClerici, accompagnata da Paolo Belli e dalla sua band. Nella cornice dell’Auditorium della Rai, gente comune e ospiti famosi si alterneranno sul palco per dare voce alle storie di Fondazione Telethon. Caratterizzata da una calda ambientazione natalizia, la festa presenterà grandi perfomance di musica e spettacolo e ospiterà una «delegazione» di 19 bambini (su oltre 100) provenienti da tutto il mondo, nati con malattie genetiche che non lasciano scampo e che sono stati trattati negli anni scorsi all’SR-Tiget, l’Istituto San Raffaele Telethon di Milano, con la terapia genica: oggi possono vivere una vita normale.

Nel corso del programma si ricorderanno i 30 anni di vita della Fondazione attraverso il racconto dei successi ottenuti e delle sfide ancora da affrontare, alternati a momenti di intrattenimento con la presenza di «Ambasciatori Telethon» e personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport come Luca Zingaretti, Carlotta Mantovan, Serena Rossi, Pierfrancesco Favino, Gigi Proietti, Massimiliano Rosolino, Francesco Pannofino e Achille Lauro.

Il programma, con la direzione artistica di Angelo Bonello e la regia di Maurizio Pagnussat, ha come autori Giuseppe Bosin, Matteo Catalano, Giovanni Filippetto, Nicoletta Berardi. Conclusa la “Festa di Natale”, da mezzanotte si prosegue sempre su Rai1 con “Talenthon”, condotto da Gigi e Ross. Un format di intrattenimento con ospiti musicali e comici.

A partire dalla mattina di domenica 15 dicembre, la maratona proseguirà sulle tre reti Rai e sui canali di Rai Radio e per la prima volta il servizio pubblico trasmetterà sulle 3 piattaforme in diretta lo stesso contenuto: lo speciale di Radio 2 Social Club in onda sulle frequenze di Radio2 e sulla piattaforma di RaiPlay andrà infatti in diretta anche sulla rete televisiva ammiraglia nell’ultimo quarto d’ora di programmazione .