Carmen Di Pietro a Vieni da me, il figlio Alessandro che ha cacciato di casa arriva a sorpresa in studio (Foto)

Carmen Di Pietro ha due figli, il primogenito ha da poco compiuto 18 anni e il giorno dopo l’ha messo fuori la porta di casa; a Vieni da me l’arrivo di suo figlio Alessandro è una bella sorpresa (foto). Sorpresa riuscita per Carmen che mentre raccontava della sua famiglia e di altro seduta sulla lavatrice di Caterina Balivo ha visto spuntare dalle quinte suo figlio Alessandro. L’argomento scelto non poteva che essere la ragione per cui ha cacciato via di casa suo figlio. Si scopre una mamma che nonostante sia apprensiva ha deciso che il bene di suo figlio fosse quello di uscire di casa, di capire che bisogna lavorare, impegnarsi, fare dei sacrifici. “Sì, come regalo di compleanno per i 18 anni mi ha messo fuori dalla porta, il giorno dopo la festa”. Carmen conferma e sottolinea che per lui ha organizzato una bellissima festa con i suoi amici, solo dopo gli ha comunicato che doveva andare via.

CARMEN DI PIETRO NON VUOLE UN FIGLIO BAMBOCCIONE MA NON GLI FA PRENDERE LA PATENTE

Alessandro si è trovato una prima sistemazione e adesso ha preso casa con un amico: “Mi ha voluto fuori casa e adesso i soldi li trova lei” quindi forse non è cambiato poi molto nella sua vita. C’è altro però perché Carmen se desidera che suo figlio si dia da fare allo stesso tempo non vuole prenda la patente, ha troppa paura di tutti gli incidenti che vede. Deve attendere altri 3 anni, quando ne avrà 21 gli permetterà di prendere la patente.





E’ un rapporto di botta e risposta tra madre e figlio, lui l’accusa di farlo restare in casa quando lei lavora, per badare alla sorellina, a Carmelina. Rivela anche che da due anni hanno comprato la lavatrice ma che non l’hanno mai usata se non per custodire le scarpe. Ne ha così tante che non sa dove metterle ma la lavatrice andrebbe usata per altro. Caterina Balivo strappa una promessa alla sua ospite, il figlio potrà seguire le lezione alla scuola guida ma chiederà di bocciarlo per tre anni.





