Wanda Nara scopre a Verissimo che Pupo ha una moglie e una compagna: la reazione è tutta da ridere

Saranno protagonisti del Grande Fratello VIP Wanda Nara e Pupo ma a quanto pare, prima di registrare la puntata di Verissimo, la bella moglie di Icardi non conosceva molto bene il suo compagno di viaggio. Già perchè proprio oggi ha scoperto il “grande segreto” di Pupo. In realtà era tale solo per Wanda perchè in tutto il mondo Pupo è conosciuto per la sua scelta di vita, quella di avere un amore poligamo, visto che da anni vive con sua moglie e con la sua compagna anche se in città e in case diverse. Wanda però a quanto pare non era informata e lo ha scoperto nello studio di Verissimo mentre Silvia Toffanin se la rideva sotto il baffo.

Pupo infatti stava parlando di sua moglie e della sua compagna. E Wanda gli ha fatto notare che continuava a dire prima moglie poi compagna, di decidersi. Ma Pupo le ha spiegato che non era un errore ma che lui ha sia una moglie, con la quale sta insieme da oltre 40 anni e una compagna con la quale sta da 30 anni. Wanda è rimasta praticamente basita e all’inizio pensava fosse uno scherzo ma poi ha capito che è tutto vero e si è complimentata con Pupo per la sua modernità. Lei infatti non ci riuscirebbe mai. “Un marito mi basta” ha detto Wanda Nara scioccata dalla rivelazione di Pupo. Il cantante però ha voluto rassicurarla: “Stiamo insieme ma viviamo in casa diverse, non facciamo sesso a tre per capirci” ha detto Pupo nelle chiacchiere fatte con la Nara a Verissimo…

Silvia Toffanin non ha voluto aggiungere altro ma ha solo chiesto a Wanda se è ancora convinta di voler fare il GF VIP con Pupo dopo questa rivelazione…