Film di Natale, La dolce luce del Natale-Christmas Bells are Ringing oggi su Rai 2: la trama

Che cosa si fa il 24 dicembre? Ma ovviamente si sta insieme in famiglia, si gioca a tombola, si prepara la cena della vigilia ma si guarda anche la tv. E non possono mancare in questi giorni dell’anno gli amatissimi film di Natale. In onda oggi 24 dicembre 2019 su Rai 2 il film in prima visione La dolce luce del Natale ( titolo originale Christmas Bells are ringing ) . Questa settimana come vi abbiamo già detto, non andrà in onda Detto Fatto. Nel pomeriggio di Rai 2 quindi potremo seguire diversi film natalizi. Il film di oggi, La dolce luce di Natale è una prima visione per cui vi consigliamo di non perdere questo tv movie. Ma di che cosa parla il film di Natale scelto per il 24 dicembre ? Ve lo raccontiamo con le nostre anticipazioni e la trama che ci rivela quello che accadrà!

La protagonista del film è una giovanissima fotografa alle prese con il lavoro che potrebbe permetterle di avere il posto nell’azienda che sogna…Che cosa le accadrà a Natale? Scopriamolo insieme.

FILM DI NATALE IN TV OGGI, LA DOLCE LUCE DEL NATALE E’ SU RAI 2: LA TRAMA

(Christmas Bells are Ringing) 1^ TV assoluta alle 14 su Rai 2

con Emilie Ullerup, Josh Kelly, Mark Humphrey

Sam, fotografa freelance di un’importante società pubblicitaria, deve realizzare un servizio fotografico sul Natale dal quale dipende la sua assunzione a tempo indeterminato nello staff dell’azienda. Per trovare le giuste “luci di Natale” decide di tornare nella cittadina dove ha passato l’infanzia. Proprio nella piccola città incontra il suo vecchio amico Mike. Tra i due, da ragazzi, c’era stato un bacio alla fine delle vacanze estive che però non ha avuto seguito. Trovandosi nuovamente nella stessa cittadina Sam e Mike si innamoreranno di nuovo. Come andrà a finire tra i due? Lo scopriremo seguendo il gran finale del film in onda oggi su Rai 2.

Buone feste a tutti voi.