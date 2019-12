Film di Natale su Canale 5 oggi, Natale a Bramble House e Tornando a casa per Natale: la trama

Cambia il palinsesto di Canale 5 nelle feste e per la gioia di grandi e piccini i film di Natale di certo non mancano in questi giorni dal sapore natalizio. Che cosa vedremo oggi? Lo scopriamo con le ultime news sul palinsesto di Canale 5 per il 23 dicembre 2019. Ben due film di Natale nel pomeriggio di oggi: alle 14,20 circa subito dopo Una vita andrà in onda il primo dei film di Natale previsti per oggi; seguiremo infatti il film Natale a Bramble House, una prima visione. A seguire ci sarà una nuova puntata de Il segreto. Ma per gli appassionati dei film Natalizi non finisce qui. Sarà infatti possibile vedere un altro film di Natale dopo Il segreto. Alle 17,10 circa ci aspetta Tornando a casa per Natale, anche in questo caso una prima visione per Canale 5.

Non ci resta che scoprire la trama dei due film previsti dalla programmazione di Canale 5 per la giornata di oggi.

FILM DI NATALE SU CANALE 5: NATALE A BRAMBLE HOUSE ALLE 14,20

LA TRAMA DEL FILM DI OGGI- Mentre prende possesso della tenuta del padre, Finn Conrad si interroga sul perché il genitore, da poco scomparso, abbia lasciato 50 mila dollari all’infermiera Willa, conosciuta appena due mesi prima di morire. Poco prima di Natale, Finn vorrebbe reclamare i soldi considerandoli suoi e per farlo decide di indagare in incognito sul bed and breakfast di cui l’infermiera si è fatta carico. Quando incontra Willa, Finn capirà di non essere di fronte a una cercatrice d’oro ma di avere a che fare semmai con una donna dal cuore d’oro.

Ma non finisce qui, dopo l’appuntamento con la soap Il segreto, un altro film di Natale arriva per accompagnarci in questo pomeriggio.

FILM DI NATALE SU CANALE 5: TORNANDO A CASA PER NATALE ALLE 17,10

LA TRAMA- Le sorelle Kate e Melanie non si parlano da anni e ciò ha finito per creare tensioni nel matrimonio dei genitori Wendy e Al, che hanno deciso di separarsi. Kate ha intenzione di riunire tutta la famiglia per Natale e per farlo ha in mente anche il luogo perfetto: la loro vecchia casa. C’è però un problema di non poco conto: qualcun altro vive ora nell’abitazione…

Un pomeriggio quindi all’insegna del Natale con due bellissimi film in prima visione assolutamente da non perdere. Vi auguriamo di passare delle serene feste in compagnia delle persone che amate di più!