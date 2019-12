Quando inizia C’è posta per te? Maria De Filippi pronta a regalare nuove emozioni

Sta per tornare su Canale 5 uno dei programmi più amati dal pubblico di Mediaset: C’è posta per te. Le storie più belle ed emozionanti della tv torneranno in onda proprio i primi di gennaio 2020. Sarà senz’altro il sabato, come da tradizione, ad ospitare su Canale 5 il noto programma. La conduttrice Maria De Filippi è già pronta a regalare delle nuove e forti emozioni al suo affezionato pubblico. In giro per il web circolano già moltissime indiscrezioni su questa nuova edizione di C’è posta per te e non mancheranno certo gli ospiti del mondo dello spettacolo!

C’è posta per te, ecco i primi nomi degli ospiti speciali: c’è un attore internazionale

Tra i primissimi ospiti che prenderanno parte alle bellissime storie di C’è posta per te dovremmo ritrovare, tra gli altri, l’attore Can Yaman. Il turco è amatissimo dal pubblico di Canale 5 che lo ha conosciuto grazie alla sua interpretazione del ruolo di Ferit in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, la soap opera andata in onda sul canale Mediaset quest’estate. Tra gli ospiti di C’è posta per te dovrebbe esserci anche Francesco Totti. Per l’ex ma insostituibile capitano della Roma non sarebbe la prima volta nel programma di Maria De Filippi, anzi. Più volte è stato invitato a C’è posta per te regalando grandi emozioni al pubblico e ai protagonisti della storia. E a proposito di storia ci sono già delle indiscrezioni sul regalo che farà Francesco.

C’è posta per te anticipazioni: la storia di un regalo con ospite Francesco Totti

La storia che vedrà come regalo Francesco Totti è una storia davvero molto speciale. Le anticipazioni sono state scritte su Il Vicolo delle News e i protagonisti saranno due ragazzi down. Già lo scorso anno una storia simile aveva emozionato tutto il pubblico di C’è posta per te e, anche in questo caso, i protagonisti colpiranno tutti con la loro storia e il regalo speciale. Il regalo sarà chiaramente Francesco Totti. I ragazzi dovranno però sacrificare degli oggetti a cui tengono molto per poter incontrare finalmente Totti. Ci sarà da emozionarsi ma sicuramente queste storie riusciranno anche a strapparci dei sorrisi.

Non ci resta che attendere gennaio 2020 allora per guardare le nuove puntate di C’è posta per te in prima serata su Canale 5. E continuate a seguirci perché nei prossimi giorni vi daremo delle nuove anticipazioni sul programma e su altri ospiti speciali.