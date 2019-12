Le prime anticipazioni di C’è posta per te 2020: Francesco Totti tra gli ospiti

Dovrebbe arrivare su Canale 5 nel mese di gennaio 2020 la nuova edizione di C’è posta per te. Che cosa succederà in queste nuove puntate? Come immaginerete si sta registrando proprio in questo giorni la nuova edizione del programma di Maria de Filippi e arrivano le prime anticipazioni relative agli ospiti che ci saranno in studio. Pare che tra i primi protagonisti di C’è posta ( anche se come ben sapete le puntate vengono montate in modo diverso dalla registrazione iniziale quindi non sappiamo quando e come andranno in onda) ci sarà Francesco Totti. Il calciatore della Roma è una presenza costante nel programma di Maria de Filippi, è stato ospite in diverse occasioni.

A C’E’ POSTA PER TE ARRIVA FRANCESCO TOTTI: LE PRIME ANTICIPAZIONI

Se non volete avere le anticipazioni relative a questa puntata, interrompete la lettura!

Le anticipazioni di questa registrazione sono state date dalle talpe del vicolo delle News, che hanno assistito alla puntata. Totti è il regalo di due ragazzi down, e come è successo anche in altre occasioni, Maria cerca di mettere un po’ alla prova i ragazzi per capire fino a che punto possano mettersi in gioco e fino a che punto possano “sacrificare” delle loro cose pur di incontrare il loro idolo. Immaginiamo quindi che ne vedremo delle belle come succede sempre in questi casi!

Non aggiungiamo altro perchè vogliamo lasciarvi gustare, quando andrà in onda questa puntata. Al momento non ci sono molte anticipazioni. Si era parlato degli ospiti di C’è posta per te solo in un’altra occasione quando in Italia era arrivato l’amatissimo Can Yaman, l’attore turco che vestiva i panni di Ferit nella seguitissima serie Bitter Sweet-Ingredienti d’amore.

Al momento non abbiamo altri nomi da tirar fuori dal cilindro ma, qualora dovessero arrivare altre anticipazioni, vi terremo, come facciamo sempre, più che informati.