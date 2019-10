Can Yaman ospite a C’è posta per te: regalo speciale per tutte le fans italiane ma non solo

Erano circolate delle voci qualche settimana fa, circa la possibile partecipazione di Can Yaman a una delle puntate della nuova edizione di C’è posta per te. E a quanto pare, queste voci, si sono trasformate in certezze. Ieri a Roma infatti è stata registrata anche una puntata di C’è posta per te ( oltre al trono over). Maria è praticamente instancabile! In ogni caso, stakanovismo di Maria a parte, possiamo raccontarvi, grazie alle tante anticipazioni date dalle fans dell’attore turco sui social, quello che è successo. Can Yaman è stato ovviamente il regalo gradito di una mamma e della figlia. A chiedere questo regalo è stata l’altra figlia della signora che ha voluto sorprendere due persone a lei molto care e a quanto pare ci è riuscita.

Can Yaman alla sua prima volta in Italia per lavoro, è arrivato in studio acclamato da tutte le ragazze presenti. Pare che Maria abbia chiesto anche alle tante fans presenti in studio se fosse vero che seguono Can in tutti i suoi lavori tanto da aver già visto la nuova serie turca ( che dovrebbe andare in onda in Italia in estate) in lingua originale in streaming. E tutte le ragazze hanno confermato di averlo fatto! Storia di un grande amore insomma…Del resto di fronte a cotanta bellezza, come si può resistere! Dopo il grande successo per Bitter Sweet-Ingredienti d’amore quindi, grande attesa per la prossima serie turca che lo vedrà protagonista nel ruolo di un fotografo.

CAN YAMAN OSPITE DI C’E’ POSTA PER TE: QUANDO ANDRA’ IN ONDA IL PROGRAMMA?

Per il momento non c’è una data ufficiale per la nuova edizione di C’è posta per te che però, come è successo lo scorso anno, dovrebbe fare il suo debutto a gennaio 2020, probabilmente dopo le feste di Natale.

Ma per le fans di Can Yaman potrebbe esserci un’altra bellissima sorpresa. Can infatti dovrebbe registrare oggi una puntata di Verissimo a Milano e in quel caso, dovremmo poi vederlo già domani nello studio di Silvia Toffanin, sempre che questa indiscrezione venga confermata.

Vi terremo aggiornati!