Gli ascolti di Capodanno, L’anno che verrà domina: trionfa ancora Amadeus

Anche quest’anno è guerra tra Rai 1 e Canale 5 per gli ascolti della prima serata di Capodanno. Su Rai 1 infatti la sera di San Silvestro è andata in onda la classica puntata de L’anno che verrà affidata anche per salutare il 2019 ad Amadeus. Su Canale 5 invece Capodanno in musica in diretta da Bari con Federica Panicucci.

Tantissimi gli ospiti sia da Potenza che da Bari ma l’ultima parola come sempre spetta al pubblico che quest’anno ha deciso di premiare il programma in onda su Rai 1. Non è una novità, negli ultimi anni infatti Rai 1 stacca notevolmente la concorrenza e anche nel 2019 doppia Canale 5 con quasi 5 milioni di spettatori.

Vediamo i numeri del 31 dicembre 2019, con i dati auditel di ieri.

AMADEUS CHIUDE L’ANNO IN BELLEZZA DA POTENZA: GLI ASCOLTI DE L’ANNO CHE VERRA’

Sul palco di Rai 1 Amadeus che anche quest’anno è il padrone di casa. Per il conduttore di Rai 1 il 2019 si chiude con grandi soddisfazioni visto che a breve lo vedremo sul palco di Sanremo. La serata di Rai 1 è stata caratterizzata dalla presenza di tantissimi ospiti ma certamente sui social si è parlato moltissimo di Cristiano Malgioglio protagonista indiscusso del veglione di Rai 1. Altro momento critico della serata, la battutaccia di Romina Power che, visto il freddo di Potenza, avrebbe preferito essere sul palco alle Maldive.

4.772.000 spettatori su Rai 1 con il 30.4% . Amadeus porta a casa un altro grande risultato per chiudere in bellezza il suo anno magico.

A Mezzanotte in punto 7.487.000 telespettatori con il 47,30%

PER FEDERICA PANICUCCI CAPODANNO DA BARI DOPO LE MALDIVE

Su Canale 5 invece spazio a Federica Panicucci che torna anche quest’anno in diretta per il Capodanno in Musica. Dopo qualche giorno di relax alle Maldive in compagnia del suo compagno, eccola tornare in Italia per i suoi impegni di lavoro. Grande novità di questa edizione la presenza sul palco di Canale 5 dei ragazzi di Amici che hanno lasciato la scuola per esibirsi a Bari!

2.777.000 spettatori con 19.4% per Federica Panicucci e il capodanno di Canale 5.

4.222.000 a Mezzanotte in punto su Canale 5.