Massimiliano Varrese a Vieni da me commosso per le parole della sua compagna (Foto)

A Vieni da me Massimiliano Varrese ha portato ancora una volta le sue emozioni perché è lui a emozionarsi per primo quando tocca a lui a parlare (foto). Un artista completo e anche un uomo meraviglioso, come nel video messaggio ha sottolineato la sua compagna. Lei è Valentina Melis, si sono conosciuti durante il musical Tre metri sopra il cielo ma si sono poi persi di vista per ben 8 anni; lei era la migliore amica della produttrice. Tutti dicevano a Massimo che Valerina era la sua metà ma in quel momento pensava solo al lavoro, nessun colpo di fulmine. La vita però gli ha regalato un’altra possibilità dopo tanti anni e in quella occasione Varrese non si è lasciato sfuggire il momento. L’attore che abbiamo ammirato in Amici Celebrities confida di un periodo di due anni in cui si era spento, allontanato dai social e dal mondo dello spettacolo, poi il giorno del suo compleanno è tornato e ha trovato una notifica di Valentina, gli auguri per lui.

MASSIMILIANO VARRESE RACCONTA LA STORIA D’AMORE CON VALETINA MELIS

Ha capito che era il momento di dichiararsi, di dire a Valentina ciò che aveva sempre pensato e provato. Per lei erano gli stessi pensieri, si sono fidanzati e mai più lasciati. Non si sono ancora sposati, forse lo faranno ma hanno una meravigliosa bimba, Mia.





C’è una sorpresa per Varrese, il video messaggio della sua compagna: “Amore non te l’aspettavi, mi trovi anche qui sono il tuo tormento più bello. Sono felice di questo tuo momento di carriera. Sono anche felice che tutti abbiamo potuto vedere che sei un artista a 360 gradi, felice che ti abbia potuto conoscere anche la parte del pubblico che non ti conosceva, che non conosceva il tuo talento di artista. Ma soprattutto a tante persone sei arrivato come uomo perché sono orgogliosa di te soprattutto perché sei un uomo meraviglioso. Io e Mia ti amiamo tantissimo ma questo tu già lo sai”. Si commuove Massimiliano, confida che da quando è diventato padre p diventato anche più piagnone. Sarà merito dalla felicità.





