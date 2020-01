Soliti Ignoti Il ritorno-Speciale Lotteria Italia il 6 gennaio 2020 con Amadeus: a caccia dei biglietti vincenti

Anche quest’anno la dea fortuna bussa nelle case degli italiani e anche quest’anno la Rai ha scelto di affidare ad Amadeus lo speciale della Lotteria Italia. Un appuntamento da non perdere, soprattutto per chi ha comprato i biglietti e aspetta le combinazioni vincenti per scoprire se ha vinto o meno!

Ed è ovviamente la sera della Befana, la sera scelta per lo spettacolo e la fortuna. Il 6 gennaio 2020 andrà in onda “Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia”, la puntata speciale dello show condotto da Amadeus, abbinato anche quest’anno alla Lotteria Italia nella serata dell’estrazione finale dei biglietti fortunati. Nel corso della puntata verranno svelati i 5 biglietti vincenti i premi di prima categoria, tra cui il primo premio del valore di 5 milioni di euro.

Vediamo le anticipazioni che ci rivelano qualcosa in più sulla puntata speciale del programma di Rai 1.

SPECIALE SOLITI IGNOTI LOTTERIA ITALIA: IL 6 GENNAIO 2020 I BIGLIETTI VINCENTI

Sarà una serata ricca di grandi ospiti; in realtà Amadeus nel corso di questa serata avrebbe dovuto annunciare i nomi dei big in gara a Sanremo ma, dopo le anticipazioni della rivista Chi, il direttore artistico di questa edizione del Festival ha deciso di confermare la lista e lo ha fatto annunciando i nomi da Repubblica.

Non sappiamo quindi se nella puntata speciale del programma ci saranno comunque i 22 BIG in gara a Sanremo.

La partita vedrà come protagonista un concorrente del game e coinvolgerà diversi personaggi dello spettacolo, sia come ignoti che come protagonisti di un gioco finale che appassionerà il pubblico. I 5 biglietti verranno, infatti, abbinati a 5 personaggi famosi che si sfideranno e determineranno l’ordine dei 5 premi, a seconda di come si classificheranno.

Una serata all’insegna del divertimento, della musica e della comicità per festeggiare, come ogni 6 gennaio, la Befana supermilionaria.

Per il momento non sappiamo i nomi degli altri ospiti ma vi terremo aggiornati.