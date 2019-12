Amadeus gioca d’anticipo: i nomi dei BIG di Sanremo 2020 arrivano per Capodanno

Che aspettare il 6 gennaio 2020 per l’annuncio dei nomi dei vip in gara al Festival di Sanremo era una trovata non troppo convincente lo si era detto a più riprese. E così, dopo le anticipazioni date dalla rivista Chi che con il numero in edicola questa settimana, annunciava la lista dei 22 big in gara ( anche se non in modo ufficiale) arrivano conferme e smentite da parte di Amadeus. I nomi dei Big in gara al Festival li fa proprio lui, smentendo alcuni rumors circolati in queste ore e confermando invece altri nomi.

La lista ufficiale dei BIG in gara a Sanremo 2020 arriva da una intervista che Amadeus, conduttore e direttore artistico di questo Festival, ha rilasciato per Repubblica.

SANREMO 2020 AMADEUS UFFICIALIZZA IL CAST: ECCO CHI CI SARA’

Iniziamo con le conferme: si ci sarà Marco Masini, tra l’altro anche ospite de L’anno che verrà insieme a un altro BIG in gara al Festival. Questa sera dal palco di Potenza ascolteremo la voce potente di Alberto Urso, che sarà in gara in questa edizione del Festival, dopo la vittoria nella passata edizione di Amici. E stasera sul palco di Potenza ci sarà anche Elettra Lamborghini, il suo nome era comunque tra quelli annunciati già da settimane, non ci si stupisce quindi.

La lista della rivista Chi era la seguente:

Gabbani, Giordana, Riki, Elodie, Nigiotti, Morgan-Bugo, Anastasio, Masini, Irene Grandi, Pelù, Lamborghini, I Pinguini Tattici Nucleari, Achille Lauro, Diodado, Levante, Paolo Iannacci, Zarrillo, Gualazzi, Junior Cally, Rancore, Bersani e i The Kolors

Amadeus mette i puntini sulle i:

si ci sarà Francesco Gabbani, anche Giordana e Riky ex volti di Amici ci saranno. Confermata a proposito di Amici, anche Elodie e restando tra X-Factor e il talent della De Filippi le conferme di Nigiotti e Anastasio. Si ci sarà anche Morgan in coppia con Bugo. E poi ci sarà il ritorno di Achille Lauro dopo le tante contestazioni dello scorso anno. Sul palco di Saremo anche Gualazzi, Rancore, Junior Cally. Pierò Pelù alla sua prima volta a Sanremo. Confermati anche i nomi di Levante e Irene Grandi. Ci saranno anche I pinguini tattici nucleari che arrivano all’Ariston come Big. A differenza della lista dei Big della rivista Chi, non c’è il nome di Samuele Bersani ma ci sono Le Vibrazioni. Confermato anche Michele Zarrillo e Paolo Jannacci ci sarà. Non dovrebbero esserci i The Kolors quindi. Confermato Diodato.