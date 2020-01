Boom di ascolti per I Miserabili: testa a testa tra Canale 5 e Rai 3 in prime time

Ottimi davvero gli ascolti della mini serie in tre puntate che Rai 3 ha scelto per le feste di Natale. Parliamo del grande successo che ha ottenuto I miserabili, la serie della BBC approdata su Rai 3 nel corso di questi giorni dal sapore natalizio. Ieri, 5 gennaio 2020, è andata in onda su Rai 3 la terza e ultima puntata con l’epilogo della storia dei protagonisti de I Miserabili. Un lieto fine per la piccola Cosette, anche se la terza e ultima puntata ha tenuto incollato al teleschermo il pubblico con colpi di scena sempre interessanti. Un susseguirsi di accadimenti imprevedibili e una storia, quella nata dalla penna di Victor Hugo, immortale nel tempo. A distanza di duecento anni, la storia dei Miserabili può ancora insegnare tanto ed è sempre moderna, nonostante il tempo passato.

Oltre 2 milioni di spettatori davanti alla tv per seguire la terza e ultima puntata della serie I miserabili. Per Rai 3 un dato di ascolto eccellente soprattutto perchè arrivato nel corso delle feste, quando generalmente lo share si schianta con risultati non troppo esaltanti. E invece ieri, grande testa a testa tra Canale 5 e Rai 3 con la terza rete che per un soffio non supera l’ammiraglia Mediaset.

Ma Vediamo i numeri.

BOOM DI ASCOLTI PER I MISERABILI: ECCO I DATI DEL 5 GENNAIO 2020

3.256.000 spettatori e share del 14.00% per La Bella e la bestia; in questo caso ci permettiamo di dire che forse, chi ha disegnato il palinsesto natalizio di Rai 1 avrebbe potuto fare meglio. Vedere a pochi giorni di distanza il movie della Bella e la bestia e il Cartone, non è forse la migliore delle scelte. Probabilmente se I Miserabili fosse andata in onda su Rai 1 avrebbe superato anche i 4 milioni di spettatori.

2.228.000 spettatori e share al 9.70% per Aldo, Giovanni e Giacomo con il film su Canale 5 La Banda dei babbi Natale.

2.087.000 spettatori e share del 9.20% per la terza e ultima puntata de I Miserabili con il gran finale. Cosette ha ritrovato il suo amore, ha scoperto la verità su suo padre e lo ha perdonato.