Boom di ascolti per I soliti ignoti-Speciale Lotteria Italia: Amadeus dà 5 milioni e li riceve anche

In questi giorni sui social si è fatto un gran parlare della famosa lista dei Big in gara al Festival di Sanremo. Dall’annuncio di Chi, all’intervista di Amadeus per Repubblica, passando ai due BIG aggiunti all’ultimo momento. La preoccupazione, soprattutto per gli addetti ai lavori, era legata al fatto che lo Speciale Lotteria Italia con la lista dei BIg e i titoli delle canzoni, non avrebbe quindi interessato il pubblico, essendo una semplice ripetizione di articoli e interviste. La realtà è bene diversa e lo dimostrano anche gli ascolti della puntata della Lotteria Italia di ieri, tra le più viste degli ultimi anni. La realtà è che l’Italia è un paese ancora molto legato alla tv e che solo una piccola percentuale di italiani si era informata in merito al Festival, ai Big in gara, leggendo sul web le ultime notizie ( e di certo la percentuale di chi ha comprato la rivista Chi era ancora più bassa). La verità è che agli italiani, della polemica fatta dai giornalisti sui social, poco è interessato. Ieri davanti alla tv oltre 5 milioni di spettatori in attesa del biglietto vincente ma anche in attesa di conoscere i nomi dei 224 BIG in gara.

Per tutto il resto le polemiche nascono e muoiono spesso sui social, su twitter in particolare dove si scatenano “guerre”, è il caso di dirlo, tra ” i soliti noti” che non coinvolgono i milioni di italiani che non hanno interesse di leggere su twitter di guerre intestine!

5 milioni di euro con il biglietto vincente e 5 milioni di spettatori incollati davanti alla tv. Sarebbe bene, per chi scrive di tv, ricordarsi che siamo in Italia, non in America, e in Italia ancora oltre l’80 % della popolazione dipende dalla tv e si informa così, soprattutto se si ha una età tra i 40 e gli 80 anni.

qui la lista completa dei Big in gara

ASCOLTI DEL SEI GENNAIO 2020: LA BEFANA PORTA DONI AD AMADEUS CHE FA IL BOTTO

Vediamo quindi i numeri.

I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia in onda dalle 20.49 alle 24.00 – 5.387.000 spettatori pari al 24.2% di share. Nella serata di ieri nessun programma si è anche solo avvicinato a Rai 1. Il migliore ascolti, dopo I soliti ignoti , è quello di Canale 5 che non supera neppure i 2 milioni di spettatori.

Su Canale5 Pinocchio 1.759.000 spettatori con uno share dell’8%. Su Rai2 9-1-1 1.130.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 Now You See me 2 1.518.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 L’ultimo lupo 1.030.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 Mountains – La Vita sopra le Nuvole 489.000 spettatori con il 2%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare 497.000 spettatori con uno share del 2.3%. Su Tv8 Il pesce innamorato 495.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Come farsi lasciare in 10 giorni 461.000 spettatori con il 2%.

Per quello che riguarda la serata, non si può di certo dire che ci sia stato un grande spettacolo. I Big in gara hanno presenziato per pochissimi secondi, neppure il tempo di un bacio al conduttore. L’oroscopo di Paolo Fox è ormai ridondante: lo abbiamo visto a Domenica In, ai Fatti vostri, se ne poteva fare a meno. Diciamo che lo spettacolo è mancato ma il pubblico, complice anche la completa assenza di concorrenza, ha gradito.