Fabrizio Ravanelli dichiara il suo amore per la moglie e i figli, il suo sole a Vieni da me (Foto)

Un amore che lega da tanti anni Fabrizio Ravanelli e Lara Casoni, il suo sole e l’ex calciatore lo confida a Vieni da me con il sorriso più bello (foto). Dopo le emozioni nel ricordare il papà e Andrea Fortunato c’è una donna straordinaria di cui parlare ed è sua moglie che le ha dato tre figli meravigliosi. Caterina Balivo apre un altro cassetto e c’è un sole e Ravanelli capisce subito che è il simbolo che rappresenta la sua famiglia, la moglie e i figli. Si scopre una persona semplice, anche la conduttrice sottolinea più volte che l’ex della Juve e della Nazionale è una persona bellissima. Fabrizio racconta come ha conosciuto la donna della sua vita. Suo fratello più piccolo giocava a calcio e un giorno lo accompagnò proprio, da quel momento ha iniziato a corteggiarla, l’ha tempestata di telefonate. Per lui era un segno del destino, Lara invece non ci credeva molto proprio perché era un calciatore e non si fidava. Inoltre, Lara non era nemmeno una appassionata di calcio. Dopo un anno e mezzo erano marito e moglie.

PER FABRIZIO RAVANELLI IL MATRIMONIO UNO DEI GIORNI PIU’ IMPORTANTI DELLA SUA VITA

“Credo che sia stato uno dei giorni più importanti della mia vita. Lara rappresenta insieme ai miei figli la cosa più importante. Credo che sia una donna straordinaria”. Tre figli maschi e una femmina che non è mai arrivata, si scherza in studio ma la Balivo fa notare che davvero Lara è una donna straordinaria, tre figli nati in tre città diverse.

Il primo figlio, Luca, è nato a Torino, Mattia è nato a Marsiglia e l’ultimo, Carlo, è nato a Perugia: “Capite? È una donna che ha partorito ovunque! Non ha mica fatto i capricci per tornare a casa dal suo ginecologo. Brava Lara, sei una grande”.





