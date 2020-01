Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni a Vieni da me ironici con la battuta sulla badante russa (Foto)

Bellezza, ironia e una bellissima storia d’amore, tutto insieme oggi a Vieni da me con Caterina Balivo che ha ospitato Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni (foto). Stanno insieme da più di 20 anni e a giudicare dai loro sguardi e i sorrisi complici la passione è sempre alle stelle. Sono così belli che in due sembrano davvero troppo ma è la realtà. Si prendono in giro e tirano fuori i difetti dell’altro ma senza ferire, semplicemente si conoscono da così tanto tempo che niente può turbarli. Arriva il classico momento del caffè a Vieni da me e la battuta della Stefanenko che si occupa di suo marito fa ridere tutti: “Sarò la tua badante” poi aggiunge “la tua badante russa, più di così…”. E’ una battuta che non ha bisogno di spiegazioni, le è venuta fuori in un attimo e un attimo dopo era già pentita. Avrà magari pensato che qualcuno potrebbe dispiacersi per il suo commento ironico ma era davvero solo una battuta. L’ospite della Balivo ha infatti subito aggiunto che a Vieni da me si sente come a casa sua e per questo magari si lascia andare anche un po’ troppo.

NATASHA STEFANENKO E SUO MARITO LUCA SABBIONI BELLISSIMI A VIENI DA ME

Si cambia argomento ma si continua a ridere quando la splendida modella confida come è stata la loro prima cena insieme: “La prima volta che siamo andati a cena insieme, mi ha detto di dividere il conto. Dopo, però, ha pagato tutti i conti”. Sì, Luca quella sera alla cassa le ha chiesto: “Dividiamo?”.





Sabbioni risponde attaccandola con un suo difetto: è diventata troppo social, riprende e pubblica ogni cosa. Se i loro difetti sono solo questi sono davvero poco cosa. I fan di Natasha da questa mattina erano già in attesa, ovviamente li aveva avvertiti che avrebbe partecipato al programma di Rai 1 di Caterina Balivo.





