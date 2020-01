Nathalie Guetta a Vieni da me: Don Matteo chiude con questa serie in onda? (Foto)

Don Matteo prosegue o quella in onda sarà l’ultima serie? E’ Nathalie Guetta a rispondere alla domanda di Caterina Balivo a Vieni da me (foto). Unica come sempre Nathalie Guetta durante le sue interviste ci fa sorridere ed emozionare e oggi ha raccontato del suo passato, della sua vita a Parigi e ovviamente della serie che l’ha resa famosa. Commenta subito che lei è famosa solo in Italia perché in Francia non la conosce nessuno. Infatti, nel nostro Paese ha anche pubblicato un libro ma in Francia no. Come sempre è schietta, non ha peli sulla lingua anche se un attimo dopo si pente. Alla domanda su Don Matteo ha risposto ma alla fine non ha svelato molto, sempre un po’ confusa con le sue parole tra gli accenti che la rendono così riconoscibile. La sua simpatia innata ha conquistato ancora una volta il pubblico di Vieni da me ma se è chiaro il suo pensiero sul presidente francese Macron e sull’aiuto che i potenti dovrebbero dare al pianeta affiancandosi a Leonardo Di Caprio lo è un po’ meno sul futuro di Natalina sul set con Terence Hill.

NATHALIE GUETTA SARA’ ANCORA SUL SET DI DON MATTEO?

“Non lo sappiamo nemmeno noi. L’ultimo giorno che abbiamo girato è stato il 19 dicembre e due giorni prima girava una voce secondo la quale avremmo dovuto riprendere a girare a settembre. Poi dopo mi hanno detto che non si faceva più e poi, l’ultimo giorno che ho lavorato mi hanno fatto uscire le lacrime…”. La Guetta racconta di una sorpresa che le hanno fatto sul set: “Mi hanno fatto una festa a sorpresa e non sapevo se piangere perché non vedevo l’ora di andare o perché finiva”.





Un’altra sorpresa arriva da Simone Di Pasquale, è il ballerino che ha avuto come maestro a Ballando con le Stelle a inviarle un video messaggio. Tra loro è nata una bellissima amicizia, ricordiamo ancora le lacrime di Simone alla fine di Ballando. Non riescono però a incontrarsi, non si vedono da tempo, lui la rimprovera ma Nathalie respinge il rimprovero: “Io non ho chiamato a te e tu non hai chiamato a me”.