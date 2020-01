A Uomini e Donne Tina Cipollari nota una somiglianza tra il Ken Umano e una corteggiatrice: “Sei parente di Rodrigo?”

L’hashtag #uominiedonne ogni giorno nella fascia che va dalle 15 alle 16 è tra i primo posti nei trend i Twitter. E ogni giorno sui social i telespettatori commentano le gesta dei protagonisti di Uomini e Donne divertendosi moltissimo. Capita poi che a servire degli assist per chi ama tanto commentare sui social, siano gli stessi protagonisti del programma di Maria de Filippi e oggi, è toccato a Tina regalare una delle sue perle! Avrete capito che parliamo del momento in cui Tina ha chiesto alla nuova corteggiatrice di Samuel, Alessia, se fosse parente del Ken Umano.

Diciamolo pure, l’abbiamo pensato tutti vedendola e quando ha dichiarato di avere 47 anni, abbiamo anche pensato che un giretto dal chirurgo l’abbia fatto. In questo mondo di ipocrisia ci pensa Tina Cipollari a far “volare” il pubblico di Uomini e Donne con queste perle. Non è un caso che sui social sia iniziato il tam tam, con meme e ricerche di simoglianze tra la corteggiatrice e il Ken Umano. “Sei per caso cugina di Rodrigo” ha chiesto Tina mentre in studio tutti ridevano e la povera Maria de Filippi cercava di scusarsi con la nuova dama del trono over.

A UOMINI E DONNE SI RIDE CON LA BATTUTA DI TINA: SEI PARENTE DEL KEN UMANO?

Ricordiamo tra l’altro che Rodrigo non è più Rodrigo ma adesso ha scelto di essere una donna iniziando un lungo percorso per non essere più uomo.

L’entrata di Alessia sui social viene paragonata a quella fatta da Rodrigo, a Live-Non è la d’Urso.

Si sprecano le ricerche di somiglianze mentre Alessia da casa di certo non si starà divertendo moltissimo…

Tina: "Scusa Alessia ma che sei parente del Ken Umano per caso?"



– Morto

– Sepolto

– Resuscitato



In Loop, Nei Secoli Dei Secoli!



Amen!



⚰️⚰️⚰️ #GFVIP #UominieDonne pic.twitter.com/vCesAMwHMt — Threshold ⛄️☃️🌨️ (@HeyThreshold) January 22, 2020

Ed ecco il momento epico che difficilmente il pubblico di Uomini e Donne potrà dimenticare, almeno fino a quando Alessia continuerà a stare nello studio di Canale 5.

A 0:08 Gianni e io morta

Nuova mia suoneria subito#uominiedonne https://t.co/TbXPEA0n5l — IwishIwasasentimentalornament (@youhungon) January 22, 2020