Meravigliosi Caterina Balivo e Daniele Bossari a Vieni da me tornano indietro nel tempo (Foto)

Daniele Bossari è nato in radio e oggi a Vieni da me è da lì che parte il racconto della sua carriera (foto). Caterina Balivo non si lascia sfuggire l’occasione per tornare indietro nel tempo con il suo ospite, arrivano cuffie e radiolone e Bossari torna lo speaker giovanissimo e lei la ragazzina nella sua cameretta ad Aversa che lo ascoltava e sognava. Davvero bellissimi e simpatici nel ricreare quei momenti e ovviamente lui è del tutto a suo agio in quella veste ma anche la conduttrice entra in modo perfetto nella sua parte. Racconta che il suo papà non le permetteva di appendere i poster che gli adolescenti amavano tanto perché avevano la carta da parati in casa e si sarebbe rovinata. In sottofondo le canzoni di quell’epoca e poi l’intervista prosegue dopo avere sognato un po’ tutti insieme. Bossari deve molto a Claudio Cecchetto, prima che diventasse famoso era lui a sognare nella sua stanza. Desiderava lavorare in quel gruppo di grandi deejay che Cecchetto aveva scelto. Un giorno gli si avvicinò e glielo chiese, fu preso, aveva una bella voce, da lì ha avuto inizio tutto.

DANIELE BOSSARI A VIENI DA ME

Tanti i programmi condotti da Bossari e tra questi anche Mistero e l’ospite della Balivo racconta che una volta erano a Bali per un servizio sui balians: “Sono maghi che possono semplicemente sistemare le ossa o sciamani che riescono a parlare con gli antenati e per una serie di coincidenze abbiamo avuto l’opportunità di incontrare una balian che ha fatto su di me un rituale per cui da quel momento e per 15 giorni mi sono accadute cose straordinarie. Non ho più dubbi sull’esistenza dei mondi sovrasensibili”. Ammette di averne anche paura ma non ha dubbi.

LA SORPRESA DI FILIPPA LAGERBACK A DANIELE A VIENI DA ME

L’intervista continua, Daniele Bossari a Vieni da me ha tantissime cose da raccontare, dalla sua famiglia al periodo buio e lungo che ha vissuto e che ha superato, l’intervista prosegue.