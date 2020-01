A Vieni da me la sorpresa di Filippa Lagerback per Daniele Bossari (Foto)

Daniele Bossari a Vieni da me oggi non poteva non raccontate dell’amore che lo lega da tantissimi anni a Filippa Lagerback ma è stata lei a fargli una sorpresa, un video messaggio che non si aspettava (foto). Le hanno chiesto di rivelare qualcosa di Daniele, qualcosa che nessuno conosce e saltano fuori momenti di vita della coppia: “Dovete sapere che a Daniele non piacciono molto le sorprese ma hanno chiamato me per sapere cose che nessuno sa di te” inizia così il suo messaggio Filippa che un po’ preoccupata per la reazione del marito confessa: “Lui è il re del barbecue d’estate e cucina per tutti e fa stare bene tutti ma poi quando torniamo a casa non sa cucinare niente. Va nel panico se non ha la calza abbinata al suo look. Mi ha conquistato con i suoi fax da ogni parte del mondo, è romantico e mi sono lasciata abbandonare al suo fascino” poi conclude con il colpo finale: “E’ tenero e dolce ma attenzione che è anche abbastanza permaloso. Amore ti amore perdonami ci vediamo a casa”. Daniele l’ha già perdonata, così bella e innamorata.

FILIPPA LAGERBACK E DANIELE BOSSARI COME E’ INIZIATO IL LORO AMORE

Di Filippa Lagerback si è innamorato prima di conoscerla, dai poster di pubblicità della birra. In quel momento ha pensato che sarebbe stata la donna della sua vita e così è stato. Daniele Bossari chiedeva agli autori dei suoi programmi di invitarla, lo sanno tutti gli addetti ai lavori, ma lei non lo considerava per niente, poi è nato l’amore e non si sono più lasciati, è nata Stella e il seguito lo conosciamo, un po’ tutto fino alle nozze.





Filippa è stata molto paziente con lui, ha atteso, ha fatto di tutto ed era pronta anche a lasciarlo se necessario. C’è stato un periodo in cui ha creduto che potesse essere lei il suo problema, ma non è mai stato così, lei è la sua forza.