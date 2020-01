Paola Barale a Live: parole durissime contro Raz Degan e Gianni Sperti

Ieri sera, domenica 26 gennaio 2020, durante la puntata di Live – Non è la d’Urso, ospite nello studio del programma di Canale 5 è stata anche Paola Barale che ha affrontato i famosi sferati. Dopo le sue recenti affermazioni, la Barale ha avuto modo di parlare ancora delle sue precedenti relazioni con Gianni Sperti e Raz Degan. “Io dentro di me ho un dimenticatoio, in cui inserisco le persone che mi hanno fatto veramente del male e loro me ne hanno fatto tanto” ha però detto Paola a Barbara d’Urso. “Non ho nessun piacere di parlare di queste persone” ha poi continuato. Ma che cosa ha dichiarato Paola Barale a Live?

Live, Paola Barale su Gianni Sperti: il matrimonio interrotto e il figlio desiderato

“Ai tempi delle mie nozze con Sperti, lui ha più volte dimostrato l’interesse di avere un figlio, ma siccome io ero il capofamiglia e lavoravo continuamente senza poter contare su una persona che potesse darmi garanzie, non ritenevo fosse il momento opportuno” ha così affermato Paola Barale nello studio di Live – Non è la d’Urso a proposito della fine della storia d’amore con Gianni Sperti. “Un bambino deve nascere trovando una condizione ideale. In quel momento non me la sentivo, ma successivamente, in futuro, avrei anche voluto averne, però non è andata in questa maniera” ha continuato a spiegare la donna ai microfoni del programma di Canale 5.

Live, Paola Barale dopo le recenti affermazioni su Raz Degan e Gianni Sperti

Non è passato troppo tempo da quando Paola Barale ha spiegato che cosa era successo con Gianni Sperti e perché il loro matrimonio era terminato. Le dichiarazioni sulla relazione con l’opinionista di Uomini e Donne sono state confermate dalla Barale da Barbara d’Urso. Ma dalle parole di Paola sembra proprio che la donna non abbia molta voglia di parlare di queste storie, nemmeno di quella con Raz Degan. Anche la relazione con Degan, infatti, non è terminata bene e Paola Barale aveva affermato che tutto era finito dopo la partecipazione a L’isola dei Famosi.