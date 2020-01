Sanremo 2020 gli ospiti sera per sera con gli ultimi “acquisti” di Amadeus

La settantesima edizione del Festival di Sanremo è ormai sempre più vicina. Mancano davvero pochissimi giorni all’inizio del Sanremo 2020 di Amadeus che sta facendo già così tanto parlare. La curiosità sui cantanti in gara cresce ma si sa, al Festival della canzone italiana, attesissimi sono anche gli ospiti. In questo articolo vi parleremo proprio di loro e degli ultimi ‘acquisti’ che Amadeus ha fatto a tal proposito per conquistare i telespettatori. Ieri sera proprio dalla puntata di Porta a Porta di cui è stato ospite ha confermato alcuni nomi e si è detto felicissimo per il lavoro che fino a questo punto ha potuto fare. Non vede l’ora di iniziare perchè la cosa migliore sarà lo spettacolo! Tra gli ospiti confermati anche Al Bano e Romina Power e Zucchero, un nome nuovo dell’ultima ora, anche se però non sappiamo la collocazione precisa degli artisti nelle serate.

Sanremo 2020: ecco tutti gli ospiti all’Ariston serata per serata scelti da Amadeus

La prima serata, quella di martedì 4 febbraio, vedrà salire sul palco dell’Ariston come ospiti: Tiziano Ferro, Fiorello e il cast del film Gli anni più belli di Muccino e dunque Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria e Emma Marrone (che festeggia i dieci anni di carriera e che stando alle ultime notizie, dovrebbe anche esibirsi).

Ad affiancare Amadeus al suo debutto al Festival di Sanremo ci saranno Diletta Leotta e Rula Jebreal.

Per quanto riguarda la seconda serata di Sanremo 2020, tra gli ospiti, ritroveremo ancora Tiziano Ferro, che sarà ospite fisso durante tutte le serate del Festival così come anche Fiorello. Sul palco pure i Ricchi e Poveri. Ad affiancare Amadeus questa volta troveremo Emma D’Aquino, Laura Chimenti, le due giornaliste del Tg1 e Sabrina Salerno.

Nella terza serata, oltre a Ferro e Fiorello, saliranno sul palco pure: Roberto Benigni, Lewis Capaldi, Mika e Massimo Ranieri. Anche durante questa serata il conduttore sarà affiancato da altre bellissime donne di talento ovvero Alketa Vejsiu e Georgina Rodriguez, la moglie del calciatore Cristiano Ronaldo.

Durante la quarta serata di Sanremo 2020 arriveranno invece al Teatro Ariston: Dua Lipa, Johnny Dorelli, Ivan Cottini e gli immancabili Tiziano Ferro e Fiorello. A questi ospiti però, nelle ultime ore, si è aggiunto un nuovo nome ovvero quello di Ghali, un vero acquisto dell’ultimo minuto per Amadeus quindi. E insieme a lui sul palco anche Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello.

Sanremo 2020: tutti gli ospiti di Amadeus durante la serata finale del Festival

E per la serata finale dell’edizione numero settanta del Festival di Sanremo a chi ha pensato Amadeus? Sul prestigioso palco dell’Ariston saliranno i protagonisti del film La mia banda suona il pop: Christian De Sica, Massimo Ghini, Diego Abatantuono, Donatella Finocchiaro e Paolo Rossi. E, pure per l’ultima serata, Amadeus presenterà a Sanremo 2020 Fiorello e Tiziano Ferro, che ormai saranno quasi di casa sul palco. Ad affiancare il direttore artistico durante la serata finale del Festival ci sarà la collega Mara Venier.

Questi sono i nomi che sono stati confermati eppure altri artisti potrebbero arrivare ancora all’ultimo minuto sorprendendo tutti. Si parla infatti della possibilità che salgano sul palco pure Ultimo e Mahmood. Vi terremo sicuramente aggiornati ma intanto che cosa ne pensate degli ospiti che saliranno sul palco del Teatro Ariston per Sanremo 2020? Condividete le scelte di Amadeus?