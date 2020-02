Live-Non è la d’Urso ospiti e anticipazioni: la busta d’oro choc, un faccia a faccia choc e Raz Degan

Una puntata molto molto ricca quella di Live-Non è la d’Urso in onda oggi 2 febbraio 2020 e come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci raccontano quello che succederà in questo nuovo appuntamento con il programma di Canale 5. Barbara d’Urso ci aspetta come sempre in diretta dalle 21,20 circa con un nuovo appuntamento.

Che cosa accadrà in questa puntata ? Innanzi tutto un faccia a faccia molto atteso di cui vi abbiamo già parlato. Una settimana fa Luigi Mario Favoloso nello studio di Canale 5 spiegava di non voler avere nessun rapporto con sua madre visto che aveva combinato un vero e proprio disastro e aveva inoltre raccontato anche cose non vere. Favoloso spiegava alla conduttrice che non avrebbe voluto incontrare sua madre. Non sappiamo se in privato questo faccia a faccia ci sia stato ma questa sera, i due si affronteranno pubblicamente a Live.

LIVE NON E’ LA D’URSO: LE ANTICIPAZIONI E GLI OSPITI DEL 2 FEBBRAIO 2020

Oggi finalmente si parlerà della famosa busta choc gold. Pare infatti che ci sia una persona che ha una importante rivelazione da fare su uno dei concorrenti che sono rinchiusi nella casa del Grande Fratello VIP. Non sappiamo di chi si tratti ma possiamo dirvi che oggi ci sarà Eva Robins a Live e probabilmente sarà proprio lei che avrà qualcosa da dire contro o a favore di uno dei VIP del Gf. Ma chi potrà essere? Le ultime dichiarazioni forti di Eva sono state quelle rilasciate nel corso della trasmissione Vieni da me quando rivelava di avere da 25 anni una relazione segreta.

A proposito di GF VIP nella puntata di oggi fresca fresca di eliminazione, arriva a Live-Non è la d’Urso Rita Rusic. Sempre restando in ambito reality. arriva direttamente dagli Usa per dire la sua su Pasquale Laricchia Victoria, ex concorrente del GF ed ex fidanzata per personal trainer che lo ha accusato di essere un uomo violento.

Grande attesa per l’arrivo nel salotto di Live-Non è la d’Urso di Raz Degan. Il regista e attore ha deciso di sfidare oggi le 5 sfere. Proprio settimana scorsa da Live, Paola Barale rilasciava pesanti dichiarazioni verso il suo ex, la troveremo magari in una sfera per un faccia a faccia con Raz?

E per non farsi mancare nulla a Live questa sera ci sarà anche Bello Figo, il rapper.