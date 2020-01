Luigi Favoloso a Live-Non è la d’Urso: “Mia madre ha sbagliato, non parlerò più con lei”

Protagonista della puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 26 gennaio 2020 Luigi Favoloso, tornato in Italia dopo la “scomparsa”. Una non scomparsa, a detta dell’imprenditore campano che oggi da Barbara d’Urso spiega che non aveva intenzione di far preoccupare nessuno ma solo di lasciare l’Italia senza che Nina Moric sapesse che fine aveva fatto. Luigi Favoloso precisa delle cose: non ha fatto violenza su Nina, è andato via perchè non voleva che lei sapesse dove fosse. “Mia madre mi ha chiesto se doveva fare la spesa per Capodanno, io le avevo detto che non ci sarei stato” ha raccontato Luigi Favoloso. La d’Urso sottolinea che una persona non va via lasciando cellulare, carte di credito…E’ normale che sua madre di sia preoccupata e abbia fatto una denuncia.

“Io con mia madre non parlo ora e non ho intenzione di parlare in seguito dopo quello che ha fatto. Io le ho mandato la mail non appena ho saputo che lei aveva denunciato la mia scomparsa. Lei ha finto di riceverla in diretta nel programma di Federica Panicucci, perchè?” ha detto Luigi Favoloso.

LUIGI FAVOLOSO CONTRO SUA MADRE A LIVE-NON E’ LA D’URSO

Barbara d’Urso prova a chiedere come sia possibile che lui non sapesse che in Italia ci fosse stata una denuncia…Le forze dell’ordine hanno ricevuto una denuncia e chiede quindi perchè lui non abbia detto nulla di fronte a tutto questo.

“Io non sapevo nulla, io non avevo il cellulare, io non sapevo che mia madre stava facendo tutto questo. Quando un ragazzo me l’ha detto io ho subito mandato la mail a mia madre per dirle che stavo bene e che ero andato via” ha spiegato Favoloso.

Inoltre Favoloso prende anche le distanze da Alex Fiumara: “Non è vero che siamo amici è stato lui a portare sui media tutta questa storia” ha detto Favoloso. Ribadisce che è tornato per difendersi ma che voleva andare via per staccarsi da Nina e per farle capire che la storia era davvero finita.

“Io non voglio più vedere Nina ma non voglio più vedere neanche mia madre” ha detto Favoloso. “Io vi avevo chiesto di non farla venire mia madre in tv” ha detto l’imprenditore. “Non è che l’abbiamo costretta” ha commentato Barbara d’Urso. “Mia mamma vi ha preso in giro, quando finge di aver ricevuto una mail in diretta…Ho una mia idea. Avvicinata da qualcuno che le ha detto che potevano vendere questa cosa…C’è stata l’idea di qualcosa..Si è tranquillizzata e ha detto vediamo come possiamo usare questa vicenda….Questa è la mia idea..” ha commentato il Favoloso.