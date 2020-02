Antonella Clerici invita tutti a casa sua per un nuovo programma nella sua cucina nel bosco (Foto)

Il sogno di Antonella Clerici e del suo pubblico sembra stia per avverarsi: la conduttrice anticipa le sue idee su un suo nuovo programma di cucina (foto). Un nuovo cooking show per Antonella Clerici ma non sarà ovviamente La prova del cuoco, al XIX la conduttrice ha confidato che per ben 18 anni è entrata nelle case degli italiani ma che adesso li aspetta tutti a casa sua. I suoi fan non chiedono di meglio e attendono che questa idea si concretizzi. Sapremo presto se l’incontro con il nuovo direttore di Rai 1 porterà Antonella a un nuovo accordo. A giugno scade il suo contratto con l’azienda per cui lavora da tanti anni, lei non vorrebbe lasciarla ed è chiaro che con Stefano Coletta alla guida qualcosa sia cambiato. E’ fiduciosa, passata la gestione di Teresa De Santis adesso le porte sono di nuovo aperte. Più ottimismo e tante idee, niente di concreto ma possiamo iniziare a immaginarla nella sua nuova cucina, magari davvero quella di casa sua, la cucina nel bosco.

ANTONELLA CLERICI NELLA SUA CUCINA NEL BOSCO, IL NUOVO PROGRAMMA STA PER DIVENTARE REALTA’

Dalla panchina a Sanremo 2020, le soddisfazioni stanno tornando tutte e il suo ritorno ai fornelli è un desiderio che aveva già espresso. “Immagino una cosa un po’ nuova. Com’era la Prova del Cuoco. Ogni tanto la butto lì. Ma il problema è un altro. E’ che sono sempre troppo in anticipo. Bisogno sempre tentare strade nuove. E poi mi piacerebbe, perché sono entrata per 18 anni nelle case degli italiani: ora gli italiani entrino a casa mia”.





Nella sua casa nel bosco in Piemonte c’è tutto lo spazio necessario, sa che si potrebbe davvero fare un bel programma. E’ certo che non sarà più al comando de La prova del cuoco, l’ha detto più volte. Presto ne sapremo di più in attesa di Sanremo, in attesa del nuovo programma per bambini in primavera, in attesa del suo incontro con il nuovo direttore.