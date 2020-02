Ascolti tv, Come una madre doppia Live: Vanessa Incontrada vince anche stavolta

La domenica sera si ritorna a fare sul serio. Già perchè nelle ultime settimane, quando venivano pubblicati dati trionfalistici “abbiamo battuto tutta ma tutta la concorrenza” si dimenticava di dire che su Rai 1 stavano andando in onda delle repliche ( errore clamoroso della rete ammiraglia, tra l’altro che con tutte le fiction a sua disposizione ha deciso di perdere 2-3 serate senza motivo). Detto questo la domenica dal 2 febbraio 2020 si torna a fare sul serio, con la nuova fiction Come una madre che vede Vanessa Incontrada protagonista. Ed è inutile dire che Rai 1 torna a vincere nella gara agli ascolti tv della domenica sera, fa il doppio degli ascolti di Canale 5, anche di più, e consacra, qualora ce ne fosse bisogno, nuovamente Vanessa Incontrada vera regina della buona fiction, quella che piace al pubblico della rete e non solo!

Nulla da fare per Canale 5 che incassa ancora ascolti molto bassi, e continua a puntare su un tema del quale a quanto pare, poco importa al pubblico. Luigi Favoloso non è Pamela Prati e la notizia della sua scomparsa era la sola a incuriosire il pubblico. Le sue sfuriate, le urla, le offese a sua madre, le offese agli ospiti della d’Urso non piacciono a nessuno. E visto che oltre un’ora di puntata è stata dedicata al tema, non ci si meraviglia di questi ascolti molto molto bassi. Che poi in Mediaset anche oggi troveranno il modo per festeggiare, è cosa nota. Si tornerà a dire che Live-Non è la d’Urso è il talk più visto e si continuerà su questa via.

I numeri restano tali e come abbiamo detto in più occasioni, la sfida è con tutti i canali, non con chi fa più comodo.

ASCOLTI TV 2 FEBBRAIO 2020: COME UNA MADRE SURCLASSA LA CONCORRENZA

Vediamo i numeri con i dati auditel relativi alla serata di ieri:

5.116.000 e 21,63% per la prima puntata di Come una madre in onda il 2 febbraio 2020 in prime time su Rai 1.

2.450.000 e share del 14,56% per Live-Non è la d’Urso nella puntata del 2 febbraio 2020

2,2milioni di spettatori e registra l’8,65% di share per la puntata di Che tempo che fa in onda ieri.