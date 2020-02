I fiori a Mattino 5 da parte di Amadeus per Federica Panicucci: un segnale per il prossimo Sanremo?

Da questa mattina si parla molto di quello che è successo nella puntata di Mattino 5 in onda il 10 febbraio 2020. Per chi non avesse seguito il programma, che oggi ha dato ampio spazio al Festival di Sanremo 2020, Federica Panicucci ha ricevuto un mazzo di fiori speciale. Dario, che è uno dei pilastri del programma di Canale 5, ha consegnato a Federica un mazzo di fiori dicendole che arrivava da Sanremo! Una bellissima sorpresa per la conduttrice di Mattino 5 che non se l’aspettava. Il mittente di questo mazzo di fiori è Amadeus, almeno così comunicato alla conduttrice che sembra gradire questa sorpresa speciale. Riceve il mazzo di fiori ma non solo, le viene dato anche una sorta di poster che la ritrae al fianco di Amadeus in una edizione del Festivalbar che hanno condotto insieme. Federica ringrazia e fa i complimenti al suo amico e collega per questa grande edizione del Festival un Sanremo di grande successo.

Poi la persona che le ha portato i fiori le dice che questo è probabilmente un auspicio: si potrebbe riformare questa coppia magari proprio sul palco di Sanremo il prossimo anno? Federica sorride pensando a questa eventualità. “E vabbè vabbè vabbè vabbè” ha commentato la conduttrice

Sui social intanto ci si chiede se davvero Amadeus abbia mandato questi fiori a Federica, non essendoci un biglietto. Resta il dubbio e noi vi riproponiamo il video della consegna dei fiori a Federica Panicucci.

MAZZO DI FIORI DA AMADEUS PER FEDERICA PANICUCCI A MATTINO 5

Direttamente da #Sanremo20 i fiori e una bellissima foto ricordo della nostra @fede_panicucci insieme ad #Amadeus! pic.twitter.com/jKs1YuQSlU — Mattino5 (@mattino5) February 10, 2020

“Amadeus è bravissimo e merita di condurre un’altra edizione del Festival” ha concluso Federica Panicucci parlando con i suoi ospiti in studio.

In questi giorni si sta parlando davvero moltissimo della prossima edizione del Festival e mentre Federica Panicucci e Mara Venier si sono tirate indietro, quando si è prospettata questa eventualità, chi invece sembrerebbe felicissima di farlo è Barbara d’Urso che vorrebbe aggiungere questa conduzione importantissima alla sua carriera. “Sono in tv fino a 90 anni, sicuramente prima o poi Sanremo lo farò” ha detto oggi Barbara nel suo Pomeriggio 5.