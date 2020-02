Lisa a Pomeriggio 5 parla della sua esclusione al Festival di Sanremo ma la polemica non sussiste

Una emozionatissima Lisa ospite oggi di Pomeriggio 5 per commentare quelle che sono le ultime notizie dopo la sua esclusione dal Festival. Si è parlato moltissimo di quello che è accaduto, delle polemiche e di quello che lei ha voluto dire tramite social e giornali ad Amadeus. Ma perchè Lisa è stata esclusa dal Festival? Lo prova a spiegare direttamente lei proprio nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi.

Dopo il trionfo nella prima edizione di Ora o mai più si aspettava qualcosa di diverso e invece per lei non c’è stato spazio. “Sono stata schiacciata da un abuso di potere, non solo da Amadeus. Tutto inizia un anno e mezzo fa. Io sono stata portata sul palco del Capodanno, subito dopo mi viene detto che per un annetto sarei stata ferma, non dico proprio un anno ma per un po’ di tempo, questa è stata la cosa che mi ha detto una persona che mi curava ma io non ho capito il motivo. Le spiegazioni non mi sono mai state date. Pensavo uno scherzo e invece io dopo questa bellissima vittoria sono stata ferma” ha spiegato Lisa.

DA POMERIGGIO 5 LE PAROLE DI LISA SULL’ESCLUSIONE AL FESTIVAL

La cantante quindi ricorda quello che è successo a Ora o mai più: “Ho portato la mia vita in piazza, ho vinto il programma” ha detto Lisa. La cantante quindi dice di aver presentato il brano. “Amadeus aveva dichiarato che lui avrebbe avuto piacere a portare il vincitore del programma su quel palco, ignoro del fatto che lui un giorno lo avrebbe presentato. Io ho portato il brano a loro è piaciuto, Amadeus mi scrive che il brano è interessante ma non prenderà parte. A tanti artisti ha detto no non mi piace” ha detto Lisa.

Come fanno notare anche gli ospiti in studio questa polemica non ha senso di esistere perchè probabilmente il brano non meritava di arrivare nella selezione finale e così è stato. Lisa dice che non è comunque interessata a partecipare alle prossime edizioni ma aggiunge: “Potrei andarci solo se lo condurrai tu Barbara”. Mai dire mai quindi…