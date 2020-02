Caterina Balivo vince su tutti, fa incontrare Morgan e sua madre: “Non voglio nessuna esclusiva” (Foto)

A Caterina Balivo oggi a Vieni da me è bastato fare incontrare Morgan e sua madre, non desidera altre soddisfazioni, quelle le lascia ad altre (foto). Evidente la frecciatina nei confronti dei programmi che lanciano le esclusive. “Da noi tutto accade per caso” ha commentato ironica sul finire della puntata di oggi. In collegamento da Milano ha ascoltato la madre di Morgan, ha cercato di non emozionarsi ma l’ha quasi fatto quando la signora Luciana non ha trattenuto le lacrime. Poteva essere già questa un’esclusiva ma Caterina e Vieni da me usano altri toni in tv. C’è spazio per tutti in televisione ma questa volta ha vinto lei e quando è arrivata la telefonata del cantante l’ha capito subito. Ha evitato in tutti i modi le polemiche, ha cercato di aiutare una madre, ha lanciato una possibilità a Morgan dicendogli di fare una telefonata a Bugo. Magari sarà ingenua ma è vera.

MORGAN INCONTRA SUA MADRE, LA RISPOSTA DI CATERINA BALIVO

“Ti prego Morgan noi stiamo per chiudere, voglio che tu vada da tua mamma ad abbracciarla” mentre lui le chiedeva se gli portavano la madre o se dovesse andare lui nello studio dove si trovava in Corso Sempione. “Tu sei il figlio e tua mamma è tua mamma ed è più importante di te, vai a Corso Sempione da tua mamma”. “E’ Carramba o Chi l’ha visto?” chiede ironico Morgan. “E’ vita” la risposta della Balivo tra gli applausi mentre spiega che non vuole che l’incontro sia ripreso dalle telecamere.





“Tua madre ha cambiato faccia quando ha sentito la tua voce al telefono” e lui promette anche che andrà a casa a Monza se gli prepara le cose che gli piacciono. Morgan spera anche di potere risolvere tutto con Bugo, spera che ci sia un incontro. Sarebbero tutte esclusive ma la Balivo pensa di avere reso felice una mamma e che forse Marco potrà stare meglio riprendendo i contatti con lei.