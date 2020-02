La mamma di Morgan si emoziona e commuove a Vieni da me, il suo dolore va oltre Sanremo (Foto)

Dopo la telefonata di ieri della mamma di Morgan a Vieni da me la signora Luciana ha accettato l’invito di Caterina Balivo e in collegamento da Milano è intervenuta perché le sembra ingiusto e le fa male che suo figlio non abbia chi lo difende (foto). E’ un processo contro suo figlio che per lei ovviamente è prima di tutto un uomo, una persona. Marco che ama così tanto la musica ma che da quando ha avuto lo sfratto dalla casa non ha più contatti con lei se non con dei messaggi. “Io soffro tutti i giorni” confessa riferendo che Marco le ha detto che lo hanno abbandonato ma la realtà è che lei non sa nemmeno dove dorme. L’ha sempre tenuto sotto controllo quando abitavano vicini, si rivolge a lui dicendogli di non fare più quello che ha fatto, di tornare come quando aveva rapporti con la sua famiglia. A Vieni da me racconta di Morgan da bambino, da ragazzino, del suicidio del padre, una sofferenza di cui il cantante ha già parlato ma la mamma vuole fare comprendere il suo percorso difficile. Marco prima dei 15 anni studiava e faceva pianobar per aiutare la famiglia, come sua sorella. Racconta di Marco che adora le sue figlie ma che gliele portano via, della bimba che sta per nascere. Morgan è fragile, lo ripete più volte, quando il padre è morto ha dovuto farlo curare, il loro legame era speciale, con lui ha perso tanto se non tutto.

LA MADRE DI MORGAN RACCONTA LA VITA DIFFICILE DELLA SUA FAMIGLIA

Marco che non litigava mai con nessuno, che da piccolo restava chiuso in casa, era timido, che sul palco poi doveva trasformarsi per poter cantare. Non avrebbe mai voluto che suo figlio facesse il cantante, desiderava diventasse direttore d’orchestra, ha studiato tanto ma alla fine ha lasciato quando c’era l’ultimo esame da fare. Sono poi arrivate le case discografiche, lo staff, tante persone che gli giravano intorno. Continua a raccontare la mamma di Morgan, si emoziona quando parla della musica che Marco adora, piange e si asciuga subito le lacrime raccontando la sua sofferenza di madre ma lei e l’altra figlia non l’hanno mai abbandonato.

Lo bacchetta per il modo in cui ha reagito a Sanremo, gli ha scritto un messaggio per dirglielo, non le ha risposto, lo ripete ma poi lo comprende. Anche per lei Bugo non si è comportato bene la sera delle cover ma tutti sono contro Morgan.

LA TELEFONATA DI MORGAN A VIENI DA ME





La signora Luciana è una donna che non possiamo non comprendere, una madre saggia, una madre che cerca in tutti i modi di controllare suo figlio, vorrebbe solo abbracciarlo in questo momento ma c’è anche altro. In studio a Vieni da me tutti sono in silenzio, lei parla solo con Caterina Balivo, ma nessuno sarebbe capace di interromperla o contraddirla. Da madre non sbaglia nemmeno una parola, anzi se Marco avesse visto una delle sue occhiatacce a Sanremo non si sarebbe comportato come ha fatto.

“Marco pensa che tutti gli facciano del male ma non la mamma e la sorella”, e purtroppo Morgan si è allontanato da entrambe e per sua madre è il dolore più grande vedere i suoi figli che sono cresciuti come gemelli così distanti.