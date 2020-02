La mamma di Morgan mostra Marco da piccolo e lui chiama a Vieni da me (Foto)

Abbiamo tutti ammirato la mamma di Morgan oggi nella difesa di suo figlio a Vieni da me (foto). La signora Luciana non voleva mettere in piazza ciò che riguarda la sua famiglia ma ha dovuto raccontare alcune cose per fare capire chi è Marco Castoldi. Non lo giustifica ma è sua madre e comprende anche se con immenso dolore perché non lo vede da tanto tempo, non ha più contatti con lui se non alcuni messaggi ogni tanto. Marco era legatissimo alla sorella ma non parla più nemmeno con lei. A Vieni da me dopo tanta forza crolla. Morgan pensa che tutti vogliano fargli del male ma è la rottura tra i suoi due figli che la fa soffrire più di tutto: “Non le parla più e io sono stanca di avere questa situazione anche familiare ma non ce la faccio” è un dispiacere immenso. Dei messaggi che manda a suo figlio lui risponde magari dopo una settimana, continua a tenerlo d’occhio ma così è difficile, sa che se c’era lei a Sanremo non avrebbe fatto ciò che ha fatto. Dopo la telefonata di ieri a Vieni da me Marco le ha scritto “Brava mamma” e le ha fatto un piacere immenso perché vuol dire che suo figlio pensa ancora a lei. E’ terribile ascoltare una madre in pena come lei nonostante tutta la sua forza. E’ una donna saggia che parla in modo estremamente pacato, con emozione ma anche con grande controllo.

MORGAN TELEFONA A VIENI DA ME PER SUA MADRE

Mostra le foto di Marco da piccolo, le immagini della loro famiglia quando erano tutti e quattro insieme e felici. Marco con sua sorella da bimbi e da adolescenti, racconta di lui. Al telefono c’è Marco, un’emozione che la signora trattiene a stento.

“Marco finalmente ti parlo, ti vorrei abbracciare, scusatemi sono un po’ in crisi” lui le chiede di non piangere, è felice di vedere che sta bene, dice che è felice, che ringrazia Dio perché fa il musicista, perché è un uomo libero. Spiega che quello che ha fatto per Bugo non è contro Bugo, ma è la sua verità. Sua madre scuote la testa. La mamma lo rimprovera, doveva risolvere tutto fuori dal palco, discutere senza farlo vedere al pubblico che non sapeva niente e che merita rispetto. Morgan parla di un atto d’arte molto importante perché se tutti ne parlano è davvero così. Rischia di peggiorare tutto Morgan e sua madre meravigliosa lo ferma chiedendo: “Come stai Marco?”. Non c’è bisogno di dire altro e alla fine Caterina Balivo fa in modo che madre e figlio si incontrino, Marco è a 200 metri dalla donna che lo ama più di chiunque altro al mondo.