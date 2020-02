Gemma Galgani con spacco inguinale a Uomini e Donne: manca solo la farfalla di Belen, ma ha le mutande?

Che momenti magici quelli che Maria de Filippi ci fa vivere quando a Uomini e Donne vanno in onda le sfilate delle dame e anche dei cavalieri! Nella puntata di oggi 13 febbraio 2020, abbiamo visto le dame sfilare molto sensuali e sexy per una serata speciale. “Stasera mi dirai di si” è il tema della puntata di oggi di Uomini e Donne e per l’occasione Gemma Galgani ha optato per un abitino nero succinto, di pizzo con tante trasparenze e un tango passionale ballato da sola. Quello che ha lasciato di stucco tutti è lo spacco che la dama ha azzardato. Gianni Sperti ha commentato: “Mancava solo la farfalla poi saresti stata come Belen a Sanremo“, forse la nonna di Belen fa notare qualcuno…Ne nasce ovviamente una fortissima discussione durante la quale Gemma, che tra l’altro ha preso voti altissimi, spiega il motivo di queste sue scelte.

A UOMINI E DONNE LA SFILATA DI GEMMA GALGANI CON SUPER SPACCO

Gemma spiega che è giusto che le donne della sua età non si sentano costrette a stare chiuse in casa ma che provino a vivere una seconda giovinezza e che possano ostentare. Fa notare che ci sono persone che osano ancora più di lei. A differenza di quello che Tina ha da dire contro Gemma, i signori sembrano aver gradito la sfilata e infatti hanno messo voti altissimi a Gemma che ha avuto solo un sette, il voto più negativo.

Per Tina però è troppo. La Cipollari fa notare che lo spacco è davvero troppo esagerato e inoltre aggiunge che secondo lei la donna non ha neppure l’intimo e quindi sta davvero superando i limiti. Gemma dice che ha sia le mutande che il reggiseno quindi Tina non può dirle nulla.

Alla fine la sfilata è stata vita dalle donne che hanno scelto di indossare un abito da sposa, per Gemma ci saranno altre occasioni!