Morgan non va da Caterina Balivo: torna a Live-Non è la d’Urso questa volta con sua madre

Protagonista indiscusso della settimana del Festival di Sanremo, e anche di quella successiva, Morgan continua a far parlare di sé e non solo. I programmi delle reti generaliste se lo contendono e infatti questa settimana è stato un po’ prezzemolino: lo abbiamo sentito con la sua voce in diretta da Caterina Balivo a Vieni da me per parlare con sua madre ( paragonata tra l’altro alla Madonna e Morgan sarebbe Gesù abbandonato da tutti nel momento della crocefissione) e per ricongiungersi con lei il giorno dopo in un filmato mandato in onda sempre nel programma di Rai 1. Lo abbiamo ascoltato a La vita in diretta, anche in questo caso telefonata. Già perchè Morgan, di “persona personalmente” si presenterà solo in quel di Canale 5. Nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 16 febbraio 2020, lo rivedremo nel salotto di Barbara d’Urso, cosa farà questa volta?

MORGAN A LIVE-NON E’ LA D’URSO CON SUA MADRE

Nella puntata di Live in onda domani sera su Canale 5, Morgan incontrerà per la prima volta in tv anche sua madre. Lo abbiamo visto far pace con lei, come detto in precedenza a Vieni da me, ma per la pace televisiva bisogna aspettare Barbara d’Urso che sarà la madrina di questa “riappacificazione” familiare.

MORGAN A LIVE NON E’ LA D’URSO AFFRONTA LE 5 SFERE

Il momento di incontro con sua madre non sarà il solo. Nella puntata di Live-Non è la d’Urso, di domani sera, Morgan avrà un faccia a faccia con le sfere. E chissà che in una delle 5 non ci sia anche Iva Zanicchi che questa settimana, senza peli sulla lingua, ha dichiarato che a suo dire questa storia è tutta organizzata e che serve sia a Bugo che a Morgan per avere una visibilità che altrimenti non avrebbero di certo avuto.

MORGAN VENDE LA GIACCA ALL’ASTA: LE ULTIME NEWS

Nella puntata di Live in onda domani sera scopriremo poi anche a quanto è stata venduta la giacca di Morgan che partiva da una base di 250 euro. Il ricavato andrà in beneficenza. E’ il gesto di Morgan per dimostrare che la sua casa, anche solo per gli oggetti che sono appartenuti a lui, ha un valore inestimabile…