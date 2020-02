Morgan vs Iva Zanicchi a Live-Non è la d’Urso: a Sanremo era tutto studiato?

Morgan è stato uno degli ospiti di Barbara d’Urso nella complicata puntata di Live – Non è la d’Urso di ieri sera, domenica 23 febbraio 2020. Il cantante è stato protagonista di un faccia a faccia con Iva Zanicchi che durante un’intervista ha ipotizzato che quello che è successo sul palco di Sanremo 2020 tra Bugo e Morgan era tutto preparato. E’ davvero andata così? “Ho visto cosa che mi hanno fatto credere e pensare che foste d’accordo” ha subito affermato la Zanicchi a Live. Secondo la cantante sarebbe partito tutto dalla performance poco intonata della serata delle cover. “Io ho pensato: Morgan fa Sanremo, si mette in gioco…” ha affermato Iva Zanicchi di fronte all’artista.

A Live il faccia a faccia tra Morgan e Iva Zanicchi dopo quello che è successo a Sanremo

“Tu sai che hai ragione a dire che era premeditata? Da parte loro. Loro avevano il progetto di far fuori Morgan. Io no, loro si invece. Loro avevano calcolato tutto: distruggere l’arrangiamento, far cantare Bugo dove non doveva… Lo sapevano. Ero io che non sapevo nulla“ ha subito risposto Morgan a Iva Zanicchi. A Live viene poi mandato in onda un filmato di Morgan e Bugo poco prima del litigio a Sanremo in cui cantavano insieme ed erano molto sereni, almeno apparentemente. “In sintonia perché io lo cercavo” ha spigato il cantante alla d’Urso.

Morgan parla di Bugo a Live dopo Sanremo 2020: ha ragione Iva Zanicchi?

“Io lo chiamavo, scrivevo messaggi. Dicevo: ‘parliamo della performance’. Lui stava lontanissimo. Ti garantisco che io ho cercato di uscire con lui la sera e non ce la facevo. Ho cercato di stare in camerino con lui, scappava” ha affermato Morgan spiegando che Bugo stava lontano da lui anche durante il red carpet e lo prendeva in giro.

Insomma, ancora ci sono molti dubbi sulla situazione e su quanto accaduto al Festival di Sanremo 2020. Voi da che parte state? Ha ragione Iva Zanicchi a dire che tra Bugo e Morgan era già tutto studiato prima dell’Ariston? Bugo risponderà ancora alle affermazioni di Morgan?