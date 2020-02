L’Assedio, Bugo su Morgan: “Dovrebbe fare pace con se stesso”

Bugo è stato ospite ieri sera, mercoledì 19 febbraio 2020, a L’Assedio, il programma del canale Nove condotto da Daria Bignardi. Come c’era da aspettarsi, le domande rivolte al cantautore erano tutte incentrate sul tema Morgan e Sanremo 2020 dopo tutto quello che è successo sul palco del Teatro Ariston durante il Festival. “Entrare nel meccanismo sanremese a 46 anni non è scontato. Scegliere un personaggio come me, sconosciuto alla massa, e Morgan, conosciuto per le sue storie, non è facile. Bisogna dar merito ad Amadeus” ha prima voluto precisare Bugo ai microfoni della trasmissione tv per poi parlare del collega e dell’episodio che continua a far parlare proprio tutti.

Bugo ospite a L’Assedio, con Morgan amici da 17 anni: “Ma arrivare a questo livello…”

“Voglio precisare che Morgan mi sembrava perfetto per la canzone. Quando l’abbiamo provata gli ho detto che volevo proporla a Sanremo. E quando Amadeus ci ha dato la conferma che eravamo dentro ero felicissimo” ha detto Bugo a L’Assedio. Il cantautore ha poi parlato di quanto accaduto sul palco insieme al collega. “Conosco Morgan da 17 anni, con gli amici si può litigare. Ma arrivare a questo livello… Io non ce l’ho con lui, ma credo che Marco dovrebbe fare pace con se stesso, non con me“ ha affermato il cantautore su Morgan. “Immaginavo potesse succedere qualcosa, ma non così. Possono esserci screzi forti, ma questo no. Sfregiare il volto artistico di una persona è un atto che un altro artista non dovrebbe fare” ha poi detto alla Bignardi.

L’Assedio, Bugo parla dopo aver lasciato Morgan solo a Sanremo 2020: il motivo

“Ho capito subito che qualcosa non andava, dal primo verso” ha affermato Bugo riguardo all’episodio al Festival di Sanremo 2020 quando Morgan ha cambiato le parole del loro brano in gara. “Ho aspettato un attimo, mi sono avvicinato a Morgan, ho preso il primo foglio e l’ho buttato. Non ho pensato ‘vado via’. Sono uscito e basta” ha detto il cantante e collega di Morgan.

Come andrà a finire questa storia? Morgan e Bugo riusciranno a fare pace o continueranno a parlarsi attraverso le interviste? Voi che cosa ne pensate?