Verso Ballando con le stelle 2020, chi ci sarà? Due possibili concorrenti

Mancano ormai solo poche settimane alla partenza di Ballando con le stelle 2020 che arriverà nel sabato sera di Rai 1 con Milly Carlucci e i nuovi protagonisti di questa edizione. Per il momento la conduttrice non ha dato nessun indizio ma presto, immaginiamo, ci saranno certezze sul cast di questa nuova edizione del programma di Rai 1 che è sempre molto seguito dal pubblico. Al momento sono due i nomi che circolano su siti internet e riviste. Il primo è quello di Barbara Bouchet. L’attrice ha confidato che sarà tra i protagonisti di Ballando con le stelle 2020 alla rivista Nuovo. La bravissima attrice, dalle pagine della rivista di Riccardo Signoretti ha detto di essere pronta per mettersi in gioco e di essere felice di aver accettato questa proposta perchè si fida della professionalità di Milly Carlucci!

E il secondo nome?

BALLANDO CON LE STELLE 2020 ANTICIPAZIONI: CHI CI SARA’?

E’ bene però precisare che da Milly Carlucci non sono arrivate conferme o smentite sui nomi che circolano in queste settimane, per cui potrebbe succedere davvero di tutto.

Da poche ore tra l’altro, c’è anche il nome di un concorrente, un uomo, che viene dato per certo. Se ne parla anche sul blog DavideMaggio.it generalmente sempre molto preciso con le sue anticipazioni e anteprime.

Nell’edizione 2020 di Ballando con le stelle dovrebbe arrivare Daniele Scardina, il pugile finito sulle riviste di cronaca rosa nelle ultime settimane, in quanto fidanzato di Diletta Leotta! Sarà vero? E chi lo sa…

Il terzo nome invece arriva direttamente da Alberto Dandolo, molto informato su quanto accade in Rai. Pare che Milly abbia voluto a tutti i costi Francesca Fialdini, conduttrice Rai. Ed Elisa Isoardi che fine ha fatto? Il suo nome circolava già dall’anno scorso quando la conduttrice aveva iniziato a prendere lezioni a La prova del cuoco dai maestri di Ballando arrivati nelle cucine di Rai 1, ipotesi scartata?

Ci sarebbe stata anche una trattativa con Paola Barale che però non sarebbe andata a buon fine. Troppo alto il cachet che la Barale avrebbe preteso.

Verso Ballando con le stelle 2020, chi ci sarà? Due possibili concorrenti ultima modifica: da