Casa Detto Fatto al sabato mattina con Bianca Guaccero e tutta la squadra di Rai 2

Detto Fatto non chiude ma raddoppia! Qualche mese fa il programma di Rai 2 versava in pessime acque, non per qualità ma a causa di scelte, improbabili, da parte della rete. Da una nuova collocazione, a un traino errato…Insomma tante piccole cose che, messe insieme, sembravano aver condannato il programma a una possibile chiusura. E invece Bianca Guaccero è andata avanti con la sua bravura e con una squadra forte e coesa che ha tenuto compagnia al pubblico di Rai 2. E nelle ultime settimane, gli ascolti sono cresciuti, tornando a essere quasi in linea con la rete. E poi la bella notizia: Detto Fatto va in onda anche al sabato mattina con la versione Casa Detto Fatto. Al sabato quindi torna di nuovo un programma per le famiglie con Bianca Guaccero e non solo.

Vediamo tutto quello che sappiamo su questo format scelto per il sabato di Rai 2.

CASA DETTO FATTO AL SABATO MATTINA: ECCO COSA VEDREMO

Casa Detto Fatto ci aspetta al sabato mattina alle 11,15. La prima puntata di Casa Detto Fatto andrà in onda il 7 marzo 2020. Immaginando proprio i vari ambienti di una casa, tutto si svolgerà in diverse stanze. Ad esempio nel ‘salotto‘, Jonathan Kashanian commenterà i fatti e i gossip della settimana, mentre Carla Gozzi, dalla ‘cabina armadio‘, darà consigli su come abbinare al meglio i colori dei propri outfit. E poi c’è la camera da letto, dove Bianca Guaccero e Gianpaolo Gambi saranno protagonisti di qualche comica gag; non poteva ovviamente mancare la ‘cucina‘ dove si alterneranno gli chef del programma che proporranno ricette tipiche delle tradizioni regionali. E poi tutti in ‘mansarda‘, con Mauro Perfetti che farà l’oroscopo musicale, una bella sorpresa per tutte le persone che amano l’oroscopo raccontato in salse diverse!

Non ci resta che aspettare il 7 marzo 2020 per seguire la prima puntata di Casa Detto Fatto che immaginiamo andrà in onda fino alle 13.