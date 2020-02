Puntata speciale di Verissimo con quattro signore di Mediaset: Barbara d’urso e Federica Panicucci insieme non accadeva da anni

Non sappiamo se la cosa sia stata voluta o se l’emergenza Coronavirus abbia spinto Mediaset a puntare su volti noti dell’azienda evitando di far arrivare a Cologno Monzese altri ospiti, sta di fatto che quello che vedremo nella puntata di Verissimo in onda domani 29 febbraio 2020, sarà un incontro storico tra 4 signore di Mediaset. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa dai social del programma. Una puntata davvero speciale quella di Verissimo di domani. Insieme a Silvia Toffanin prenderanno il caffeuccio su Canale 5 anche Barbara d’Urso ( che torna a Verissimo dopo aver già fatto in questa edizione una intervista); Federica Panicucci che non ci sembra sia andata in questa edizione dalla Toffanin; Alessandra Viero che potrebbe essere alla prima volta nello studio di Canale 5 e l’amata giornalista e conduttrice del TG Cesara Buonamici.

Tra l’altro, per gli appassionati di gossip televisivo, la cosa più interessante da notare, è l’incontro che avverrà tra Barbara d’Urso e Federica Panicucci che non sono nello stesso studio da anni. Non solo, le due conduttrici hanno fatto di recente pace ma non si sono mai incontrate per suggellare questo momento. E quale occasione migliore se non quella di un invito dalla signora di Cologno. Silvia Toffanin che ha le chiavi di mediaset?

A VERISSIMO 4 SIGNORE DI MEDIASET: ECCO COSA SUCCEDE IL 29 FEBBRAIO 2020

A breve arriveranno probabilmente le anticipazioni di quello che succederà in questa puntata speciale di Verissimo ma per il momento sappiamo ben poco.Anche Verissimo andrà in onda da Cologno senza pubblico, dovrebbe infatti essere ancora in vigore il divieto di avere degli spettatori negli studi televisi della regione Lombardia; quale occasione migliore quindi per prendere un bel caffeuccio con la Toffanin? Lo scorso anno Silvia, avendo ospite la d’Urso le aveva offerto proprio il caffeuccio scherzando con lei su questa abitudine per salutare e ringraziare il suo pubblico.

Domani lo prenderanno tutte insieme? Vedremo…

Oltre a Federica e Barbara ci saranno anche Alessandra Viero, conduttrice di Quarto Grado, e Cesara Buonamici.