Caterina Balivo imbarazzata: costretta ad abbottonarsi la camicia a Vieni da me (Foto)

Caterina Balivo è una delle nostre conduttrici preferite, Vieni da me è il suo programma, cucito su misura per lei che spontanea e imbarazzata si abbottona anche in fretta la camicia dopo il richiamo degli autori (foto). Cosa è successo in diretta oggi a Vieni da me? La Balivo stava intervistando Michele Zarrillo, ricordi, commenti, racconti da seguire. Come in ogni puntata l’outfit della conduttrice è una sorpresa, da osservare nel dettaglio dalla testa ai piedi e oggi anche di più. Pantaloni e camicia bianchi, un po’ di rosa e dalla camicia si intravedeva in base ai movimenti un reggiseno dal colore brillante, quasi oro, niente di banale e nemmeno niente di così strano. Un intimo ben coprente che non mostrava niente, anzi. C’è da aggiungere che le misure di Caterina Balivo non sono quelle di una donna formosa, ma questo non ha fermato gli autori.

CATERINA BALIVO IN DIRETTA AVVISATA DI ABBOTTONARE LA CAMICIA, MA QUELLO NON ERA UN REGGISENO

Sembrava però strano che la padrona di casa di Vieni da me mostrasse nel suo programma pomeridiano il reggiseno. Infatti, non l’ha mostrato, quello era un body ma dallo schermo non si intuiva. La preoccupazione dei collaboratori di Caterina si è trasformata dopo poco nell’esigenza di avvisarla che doveva coprirsi di più.

L’INTERVISTA DI MICHELE ZARRILLO OGGI A VIENI DA ME

“Non è un reggiseno, è un body ma se dallo schermo non si capisce abbottono subito” e ovviamente si è un po’ imbarazzata ma non ha battuto ciglio, meglio evitare problemi con la Rai e con i criticoni. E’ sembrato tutto un po’ esagerato, mortificare il suo outfit chiudendo quel bottone è stato eccessivo. Si vedeva un bel tessuto, niente altro e anche se fosse stato il reggiseno non era certo volgare, anzi come sempre una scelta di classe. Cosa indosserà domani Caterina Balivo per intervistare altri ospiti?