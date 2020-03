La famiglia allargata di Michele Zarrillo a Vieni da me, l’emozione per le parole della figlia (Foto)

Era riuscito a non piangere Michele Zarrillo a Vieni da me ma sul finire della sua intervista di oggi è arrivato il messaggio di sua figlia Valentina (Foto). Il cantante è nonno, la sua primogenita pochi mesi fa gli ha dato una bellissima nipotina. Zarrillo non parla mai della sua vita privata, si imbarazza, ma con Caterina Balivo ricordiamo che è papà anche di altri due figli, ben più piccoli di Valentina, di 10 e 8 anni. Inoltre, conferma che prima dell’ultimo festival di Sanremo si è sposato, ha sposato la sua compagna Anna Rita Cuparo. Nozze segrete che fanno ben capire quanto il cantante voglia proteggere la sua famiglia, e scopriamo che la sua è una bellissima famiglia allargata. Si è emozionato Michele Zarrillo nel sentire le parole di sua figlia maggiore mentre lo ringrazia proprio per la loro famiglia allargata.

LA FIGLIA DI MICHELE ZARRILLO EMOZIONA IL CANTANTE A VIENI DA ME

C’è stato un periodo in cui il cantante di tanti brani d’amore e di successo viveva con una certa distanza il rapporto con la sua primogenita, capita con le separazioni. L’affetto però non è mai mancato e adesso il loro è un amore di quelli forti: “Anche se a volte ci scontriamo ma adesso abbiamo un rapporto bellissimo”.

LA MORTE DEL FRATELLO DI ZARRILLO MA MICHELE NON RIESCE A PARLARE

Arriva a sorpresa il video messaggio di Valentina e anche l’emozione per Zarrillo che ascolta sua figlia con gli occhi pieni di lacrime. “Papà volevo ringraziarti come fan perché sei sempre un’eterna sorpresa, a parte la sveglia all’una e mezza di notte per Sanremo. Sai benissimo cosa penso e sarò breve perché l’emozione è tanta. Grazie per la nostra famiglia, per mio fratello, mia sorella e Anna Rita, perché sicuramente non ci si sente mai soli così e questo lo devo a te. Un abbraccio grande e in bocca al lupo per tutto”.

Lui così restio a parlare della sua vita privata, della sua famiglia, in un attimo ha visto tutto in piazza ma sono emozioni bellissimi, come la sua famiglia allargata.