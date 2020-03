Michele Zarrillo prega Caterina Balivo di non parlare del fratello, un dolore troppo grande (Foto)

Michele Zarrillo ospite oggi a Vieni da me è passato dalle lacrime alle risate, gli imbarazzi, ma non è riuscito a dire nemmeno una parola su suo fratello (foto). Maurizio è morto pochi anni fa, nel 2017, aveva solo 60 anni, una morte improvvisa, un dolore che il cantante si porta ancora dietro forte a tal punto da pregare Caterina Balivo di non fargli domande, di non parlarne. A Vieni da me tutto è pronto alla cassettiera e si inizia dai ricordi, dagli esordi nel mondo della musica. I genitori avevano un banco di frutta e Michele li aiutava da ragazzino ma la voglia di musica e il talento erano già dentro di lui. Ha iniziato appena dodicenne grazie a suo fratello che aveva una band. Un bacio rivolto al cielo, è il saluto di Michele a Maurizio, poche parole e ricorda che purtroppo l’ha perso, l’hanno perso, non c’è più da qualche anno. La Balivo attende qualche secondo e sottolinea che è morto all’improvviso, dà al suo ospite la possibilità di parlarne ma non insiste, non può farlo. Zarrillo fa fatica a non piangere, “Ti prego Caterina…” e le sue parole bastano per farle capire che non ce la fa a parlarne, non può farlo.

MICHELE ZARRILLO COMMOSSO A VIENI DA ME

E’ grazie anche a Maurizio se oggi è famoso e così tanto amato. Lui era un musicista molto noto nella Capitale, aveva suonato nella band rock d’avanguardia Seminaris, erano conosciuti negli anni Settanta. La notizia della scomparsa la diede Giampiero Artegiani, anche lui era uno dei componenti del gruppo. Una tragedia averlo perso, un dolore ancora oggi troppo forte per Michele Zarrillo che a Vieni da me riesce a continuare l’intervista parlando della musica.

LA NOTIZIA DELLA MORTE DI MAURIZIO ZARRILLO

La conduttrice ripercorre con lui i primi anni dal rock progressive a Discoring nel 1980, poi l’anno dopo il primo festival di Sanremo con Su quel pianeta libero e ancora nell’82 Una rosa blu che però venne eliminata. 13 Sanremo per Zarrillo che ringrazia sempre per il successo e per l’affetto dei suoi fan. Tutti in piedi per lui, per le sue canzoni.