La Corrida a rischio cancellazione: il coronavirus cambia il palinsesto

Non è stata resa ancora ufficiale la notizia ma viene lanciata dal sito Davidemaggio.it. Pare che venerdì sera su Rai 1 La Corrida non andrà in onda; per due motivi: il primo perchè molto probabilmente si sta facendo fatica in questi giorni a far arrivare a Roma il pubblico da tutta Italia e non solo. Pare che da venerdì negli studi televisivi, anche di Roma, sarà estesa l’ordinanza che blocca la presenza del pubblico nei programmi e quindi negli studi ( ricordiamo che al momento nella regione Lazio ci sono 30 contagiati a causa del coronavirus e nessun focolaio). Il Lazio, e Roma, non sono al centro dell’emergenza coronavirus ma si deve cercare di evitare, affollamenti e possibili luoghi ideali per il contagio. E di certo uno studio televisivo dove si sta tutti molto vicini, si ride, si applaude e quant’altro, non è il massimo.

CAMBI DI PALINSESTO E CAUSA DEL CORONAVIRUS: SALTA LA CORRIDA

Il secondo motivo è probabilmente legato anche ai concorrenti. Escludendo Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, da queste tre regioni si consiglia infatti di muoversi il meno possibile ( e chiaramente la Rai sta anche ben attenta nelle scelte del cast per evitare problematiche di vario genere) si avrebbe un cast omogeneo si, ma limitato. Anche per questo probabilmente, si è deciso di rimandare la puntata, in diretta del 6 marzo 2020, e di aspettare almeno la prossima settimana, prima di prendere una decisione.

Al momento la Rai non ha ufficializzato la notizia. Ma pare addirittura, secondo quanto viene riportato su diverse testate nazionali on line, che il programma possa andare in onda ad aprile, forse proprio per i motivi che elencavamo in precedenza, avendo bisogno di gente comune, tanta gente comune che in questo momento potrebbe decidere di non viaggiare.

Secondo il Corriere della sera potrebbe essere a rischio anche la partenza di Ballando con le stelle.

E’ bene anche precisare che sulla GUIDA TV RAI ufficiale, non è stato segnalato nessun cambiamento.

Nel frattempo pare che anche a Mediaset abbiano preso una decisione importante. Domani sera il serale di Amici potrebbe andare in onda in diretta ma senza pubblico.