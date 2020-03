Puntata speciale di Detto Fatto con Bianca Guaccero e una collega da Milano al suo posto

Due ore fa Bianca Guaccero era a bordo di un treno, in solitaria visto che di italiani in viaggio in queste ore ce n’è davvero pochissimi. Un treno con il quale stava raggiungendo probabilmente Napoli, dove sabato andrà in onda la puntata di Una storia da cantare. Bianca, al fianco di Enrico Ruggeri, condurrà la puntata dello show del sabato sera di Rai 1 e per questo ha lasciato Milano, per le prove generali. Evidentemente però la puntata del venerdì di Detto Fatto non è stata registrata e ci saranno delle novità per la diretta del 6 marzo 2020. Oggi Bianca, salutando il suo pubblico, ha incuriosito tutti, dicendo che la puntata di Detto Fatto del 6 marzo 2020 sarebbe stata “specialissima” senza aggiungere altro. Il motivo? Potrebbe esserci una sorta di sdoppiamento tra Napoli e Milano con una puntata molto particolare di Detto Fatto. Del resto in questi giorni, con l’emergenza coronavirus, stiamo vedendo di tutto: dal pubblico non presente in studio, alla distanza che i protagonisti dei vari programmi devono tenere negli studi televisivi. Immaginare una puntata di Detto Fatto divisa tra Milano e Napoli non ci stupisce!

BIANCA GUACCERO ED ELISA D’OSPINA INSIEME A DETTO FATTO

L’altra notizia viene data da Tvblog che in anteprima lancia anche il nome della persona che prenderà il posto di Bianca Guaccero il 6 marzo 2020 nello studio di Milano. E’ Elisa d’Ospina. La notizia non è stata confermata dalla Rai, anche perchè probabilmente si vuole fare una sorpresa al pubblico la Elisa, sui social, ha risposto a chi le sta facendo l’in bocca al lupo per domani, facendo capire che sarà proprio lei la protagonista del programma di Rai 2. La nostra sensazione è che Bianca comunque non sarà totalmente assente ma che sarà a suo modo protagonista da Napoli.

Chi segue il programma da tempo, si è affezionato anche a Elisa d’Ospina, modella curvy e tutor con i suoi consigli di stile sempre molto apprezzata e anche amatissima! Non ci resta che sintonizzarci domani su Rai 2 per seguire la nuova puntata “specialissima” di Detto Fatto e capire come le due signore si divideranno i compiti.