A Uomini e Donne Daniele fa pesare le sue corteggiatrici, poi chiede come puliscono: è polemica

Non ci stupisce quanto accaduto nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 10 marzo 2020. In primis perchè chi ha seguito il Grande Fratello, di cui Daniele dal Moro è stato protagonista, sa bene delle sue manie per la pulizia e l’ordine. E conosce bene anche il suo essere perfettino. Tutto questo però nella puntata di Uomini e Donne di oggi ha sicuramente superato dei limiti, anche se il tronista ha voluto dare una lettura ironica a quello che ha deciso di fare. Dicevamo comunque, che quanto accaduto oggi, no ci ha molto stupito. Forse la passata settimana quando Daniele portava le sue corteggiatrici a cena per vedere come e cosa mangiavano, c’era meno pubblico davanti alla tv e questo spiegherebbe come mai, solo oggi è montata la polemica. Oggi che il tronista ha fatto una sorta di colloquio con le sue ragazze, arrivando anche a chiedere ad alcune di loro di salire su una bilancia per pesarsi. Una scelta criticata molto in studio dai “colleghi” di Daniele ma soprattutto moltissimo dal pubblico a casa. Sui social tantissime le critiche; parole dure anche da chi combatte quotidianamente per far passare alcuni messaggi in tv, come Elisa d’Ospina che ha reputato del tutto inappropriato quanto si stava mostrando a un pubblico tanto giovane come quello che segue appunto Uomini e Donne.

PIOVONO CRITICHE SU DANIELE E LE SCELTE FATTE A UOMINI E DONNE

I messaggi arrivati sui social nel corso della puntata di oggi, erano decisamente dai toni molto forti.

Complimenti alla redazione che permette che un povero deficiente narcisista patologico imponga la prova della bilancia alle sue corteggiatrici, poi mi raccomando mandiamo in onda un video di vicinanza a Valentina Dallari per l’anoressia. Che schifo, Maria ha perso #uominiedonne

Mai guardato il trono classico ma questa cosa è aberrante. Sarebbe da licenziare tutta la redazione per aver permesso una cosa del genere #uominiedonne

Daniele le pesa (neanche fossero mucche) e fa loro prove del tipo “stirare”, perché questo è ciò che deve avere una donna: un corpo perfetto e saper stare a casa a stirare per lui. #uominiedonne

Non solo le scelte riguardanti aspetto fisico e peso. Daniele ha messo alla prova una corteggiatrice perchè vuole capire come si muove in casa, se sappia o meno pulire. Di fronte a tutto questo c’è chi gli fa notare che, visto che lui è così bravo, non ha bisogno di una donna altrettanto maniacale e precisa. Può pensarci lui alle pulizie!

Colloqui, corteggiatrici che si struccano, provini a cena, provini di pulizie, corteggiatrici sulle bilancia. Ma dov’è finito il sano e romantico corteggiamento?