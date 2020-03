Storie Italiane da lunedì si accorcia: giusto così

Il palinsesto di Rai 1 cambia ancora. In piena emergenza coronavirus, i cambiamenti sono ormai all’ordine del giorno e non è semplice gestire una situazione che sembra diventare sempre più delicata. La Rai ridisegna il suo palinsesto e per quello che riguarda il day time, cambia ancora , accorciando i tempi di Storie Italiane. Il programma condotto da Eleonora Daniele in questi giorni è andato in onda per oltre tre ore, dalle 10 alle 13,30 circa ( con poche pause per dare spazio alle edizioni brevi dei Tg di Rai News 24). Da lunedì 23 marzo 2020 però si cambia: Storie Italiane avrà una durata più lunga del suo solito ma di circa una mezz’oretta. Al posto della terza parte del programma, andranno in onda le repliche di Linea Verde.

STORIE ITALIANE SI ACCORCIA: DA LUNEDI’ SU RAI 1 SI CAMBIA ANCORA

E la decisione della Rai ci sembra la più saggia. Non solo per una questione di ascolti ( probabilmente continuando di questo passo, si sarebbe rischiato di far naufragare gli ascolti del programma, ottimi nelle prime due parti ma poi in calo dopo il mezzogiorno) ma anche per una oggettiva difficoltà. Eleonora Daniele ha dimostrato fino a questo momento una professionalità come poche altre colleghe, andando in onda in diretta, con il pancione che cresce e le difficoltà di tutte le donne in gravidanza. Non solo, come gli altri conduttori che vanno in onda in questi tempi, se la deve vedere con le difficoltà dei pochi mezzi a disposizione, con un programma lunghissimo da riempire senza ospiti, con collegamenti traballanti a causa della situazione imbarazzante delle coperture di rete internet in Italia.

E non è semplice provare anche a parlare di altro quando i giornalisti hanno movimenti limitati, quando si deve rinunciare agli inviati di punta. E oltre a tutto questo c’è anche un altro dato da non sottovalutare: Rai 1 con UnoMattina che parte alle 6,30 informa costantemente praticamente fino alle 14 per poi continuare con La vita in diretta. Troppo per il pubblico che vuole vedere anche altro. La scelta delle repliche di Linea Verde ci lascia qualche dubbio ( soprattutto perchè sono puntate del 2019 fresche di messa in onda): la Rai ha una dotazione di fiction sterminate che avrebbe potuto mandare in onda anche in ottima “distrazione”. Fiction come Che Dio ci aiuti o Don Matteo, giusto per fare due esempi di serie amatissime; ma tornando indietro nel tempo, di riproposte ce ne sarebbero: pensiamo a Provaci ancora prof, Fuoriclasse, Tutti pazzi per amore, Tutto può succedere giusto per citare alcune delle fiction più recenti. Ma di titoli, ce ne sarebbero davvero molti altri. Considerato il fatto che questa emergenza continuerà, a quanto pare almeno fino a dopo Pasqua, la Rai potrebbe farci un pensierino. Vedremo che cosa succederà.