Uomini e Donne e le restrizioni in tutta Italia: ipotesi chiusura trono classico sempre più certa

Da quasi 15 giorni tutta Italia è in quarantena, e se è vero che ci sono problemi sicuramente ben più gravi, è anche vero che per chi si occupa di televisione, i temi da trattare sono diversi. E per esempio il pubblico di Uomini e Donne si chiede che cosa succederà al programma di Canale 5. Una premessa: mancano ancora diverse puntate del trono classico che non sono state mandate in onda ( e almeno un paio di puntate del trono over registrate intorno al 10 marzo 2020). Maria de Filippi ha deciso di stoppare la messa in onda del programma una settimana prima di quello che l’azienda aveva previsto ( pare per una sorta di solidarietà a Paolo Bonolis, costretto a vedere in onda su Canale 5 le repliche di Avanti un altro e non le puntate inedite).

Cosa ne sarà quindi del programma di Canale 5? A conti fatti, i tronisti e i corteggiatori del trono classico, non si vedono ormai da quasi un mese ed è plausibile pensare che sarà così almeno fino al 3 aprile, data prevista per tutte le restrizioni. Considerando inoltre che i viaggi tra una regione e l’altra sono del tutto sconsigliati, immaginiamo che anche per il mese di aprile la situazione resterà la stessa. Non sono sicure le scuole, deduciamo che neppure gli studi dei programmi televisivi lo siano.

UOMINI E DONNE TRONO CLASSICO VERSO LA SOSPENSIONE? LE PAROLE DI RAFFAELLA MENNOIA

E a chiedersi che cosa potrebbe succedere con Uomini e Donne e con il trono classico ( infatti i protagonisti dell’over, a loro modo, possono quantomeno sentirsi al telefono) è anche Raffaella Mennoia che ieri, dagli studi Elios dove continua a lavorare per Amici, ha registrato delle storie. Alo momento nessuno sa che cosa succederà con il programma ma sembra abbastanza chiaro che non si possa chiedere a corteggiatori e tronisti di attendere. O meglio lo si può anche fare, visto che in ogni caso non uscirebbero di casa. Ma quanto sarebbe utile rivederli poi in tv, magari a distanza di un mese e mezzo dall’ultima volta in cui si sono incontrati tra di loro? La possibilità che alla fine Maria possa decidere di chiudere il trono classico, che tra l’altro non ha brillato per ascolti neppure nei giorni in cui c’era più gente a casa, si fa sempre più concreta. Ma al momento nessuna comunicazione ufficiale in merito è arrivata.