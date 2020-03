Che tempo che fa stasera: l’informazione di Fazio con il giusto intrattenimento

Che tempo che fa è uno dei pochi programmi che la Rai continua a mandare in onda in diretta, uno dei pochi, tra l’altro, non snaturato. Fabio Fazio, anzi, cerca di andare avanti fornendo il maggior numero di informazioni possibili a chi da casa segue Che tempo che fa, con domande a esperti e non solo. Non è semplice ascoltare, dare dati, numeri che lasciano senza parole, andare avanti di fronte a certe immagini ma lo si fa, anche questo, è servizio pubblico. Nella puntata di oggi 22 marzo 2020, come sempre, la giusta informazione ma anche quel pizzico di intrattenimento che non guasta. Aiuta chi da casa ha bisogno di distrarsi, dopo ormai 11 giorni di reclusione forzata, forse anche qualcuno in più.

E allora scopriamo cosa vedremo nella puntata di Che tempo che fa in onda oggi 22 marzo 2020 su Rai 2.

CHE TEMPO CHE FA: TUTTI GLI OSPITI DI OGGI 22 MARZO 2020

Ospiti della puntata, che vede gli interventi di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica: il sindaco di Milano Giuseppe Sala; il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli; il virologo Roberto Burioni; il sindaco di Bergamo Giorgio Gori; l’economista Carlo Cottarelli; il primario del reparto di Terapia Intensiva cardiovascolare e generale dell’ospedale San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo; il direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri e primario emerito dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Giuseppe Remuzzi; il primario del Pronto Soccorso dell’ospedale civile di Urbino, Filippo Mezzolani; il sindaco di Delia Gianfilippo Maria Bancheri; il sindaco di Medicina, Matteo Montanari; il CT della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini che con la FIGC ha lanciato sui social network la campagna di comunicazione #leregoledelgioco. Cono loro si parlerà di quello che è successo nell’ultimo mese in Italia, da quando da Codogno, è scoppiata l’emergenza sanitaria.

Prosegue lo spazio con l’aggiornamento dal mondo, con il direttore di Rai News Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai Claudio Pagliara da New York, Iman Sabbah da Parigi, Rino Pellino da Berlino, Marco Varvello da Londra e Giammarco Sicuro da Madrid.

E ancora per la musica e per lo spettacolo: Andrea Bocelli, che ha appena promosso una raccolta fondi per l’ospedale di Camerino; Fedez, che con la moglie Chiara Ferragni ha lanciato una raccolta fondi per il San Raffaele; Federica Brignone, vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo di sci; Mahmood, che eseguirà una versione speciale dell’ultimo singolo “Rapide” con Dardust al pianoforte e il mattatore Enrico Brignano.