Quasi 10 milioni di italiani solo su Rai 1 per la Preghiera con Papa Francesco

E’ stato un momento che passerà nella storia dell’umanità quello visto ieri in tutto il mondo. Papa Francesco cammina con passo lento in una Piazza San Pietro praticamente deserta , è buio, a Roma piove. C’è silenzio. Si sentono solo le sirene delle ambulanze, i gabbiani. Tutto si ferma. Il mondo si ferma per pregare con Papa Francesco. Un evento che non si è mai verificato prima nella storia della chiesa. Una decisione forte di Papa Francesco. Rai 1 segue in diretta con uno speciale TG1, Rai 2 si affida a Rai News, La7 manda una edizione speciale del TG, Canale 5 continua con Pomeriggio 5 e si affida al commento di giornalisti e sacerdoti.

Gli italiani si fermano, il mondo si ferma: è davanti a tablet, cellulari, schermi televisivi come mai era successo prima perchè il Papa darà la benedizione Urbi et Orbi, darà l’indulgenza plenaria. 9 milioni di spettatori solo su Rai 1 ma la preghiera di Papa Francesco è in onda in diretta anche su Tv2000, sui canali all news. Solo su Canale 5 in quel momento ci sono altri 3,5 milioni di italiani. Tutti si fermano a pregare con Papa Francesco, si resta a casa e si prega.

E intanto Papa Francesco ci ricorda: ” Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri “ego” sempre preoccupati della propria immagine; ed è rimasta scoperta, ancora una volta, quella (benedetta) appartenenza comune alla quale non possiamo sottrarci: l’appartenenza come fratelli. “

GLI ITALIANI PREGANO CON PAPA FRANCESCO: ECCO I DATI DI ASCOLTO

La Preghiera di Papa Francesco, in diretta da Piazza San Pietro, registra il 32.7% con 8.625.000 spettatori su Rai 1 dalle 18,00 fino alle 19 circa. Il picco si raggiunge al momento della Benedizione con oltre 10.205.000 di spettatori davanti alla tv.

12.9% con 3.410.000 spettatori nella seconda, che ha seguito la Benedizione del Papa per Pomeriggio 5.

Rai 2 si affida Rai News per la Benedizione: informa 623.000 spettatori (2.6%)

Speciale del TgLa7 sigla l’1.5% con 376.000 spettatori.