Serena Autieri sta sistemando tutta casa, dalla camera della figlia ai cassetti (Foto)

Tutti in casa in quarantena e Serena Autieri tira fuori il meglio da questa situazione sistemando casa, occupandosi di ogni angolo come non aveva mai potuto fare (foto). Sta per festeggiare il suo compleanno, sabato compirà gli anni, sarà diverso dal solito e dal divano di casa racconta a La vita in diretta come sta occupando il suo tempo in queste settimane. Si sta godendo la casa come non aveva mai potuto fare prima, sempre di fretta e in giro per lavoro. Per tanti è così e lei e il marito hanno approfittato di questo tempo per tinteggiare la camera della loro Giulia. Hanno quasi terminato il lavoro, ovviamente fatto tutto con le loro mani, rullo e altri attrezzi. Una camera tutta rosa per la piccola, stanno per terminare con le rifiniture, un lavoro che soddisfa molto Serena Autieri. Altra sua passione sono le piante, ha un bel terrazzo ma sempre poco tempo per occuparsene, invece ieri ha sistemato anche quello prendendosi cura soprattutto delle sue piante di limoni.

SERENA AUTIERI CON LA CASA IN ORDINE PERFETTO METTE IN ORDINE ANCHE I PENSIERI

E’ vero che una casa in ordine aiuta a fare ordine anche nei pensieri e così Serena Autieri dopo avere pulito foglia per foglia le sue piante di limoni per liberarle da un fungo, è passata alla cantina. La splendida attrice napoletana non solo ha messo in ordine i cassetti di casa ma ha anche fatto in modo di svuotare la cantina liberandola da ciò che non le serviva più e che magari può invece essere utile alle amiche o ad altre persone.

Anche questo può essere un bel messaggio in questo momento, sistemare casa ma anche mettere da parte per chi può averne bisogno ciò che a noi non serve più. Come sempre si cerca di prendere il meglio da questo terribile periodo.